İbrahim Tatlıses'in Hasan Bora paylaşımına Cem Bora'dan sert tepki

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, geçmişte kendisine kötülük ettiğini iddia ettiği üç arkadaşı arasında yer alan Hasan Bora'yı hedef gösterdi. Ancak bu paylaşım, Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora tarafından sert bir dille yanıtlandı.



İBRAHİM TATLISES'İN PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses'in paylaşımında yer alan fotoğraf, Hasan Bora ile birlikte diğer iki arkadaşını gösteriyor. Tatlıses, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler. Allah, taksiratlarını affetsin." Bu sözler, Hasan Bora'nın ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

CEM BORA'NIN TEPKİSİ

Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora, İbrahim Tatlıses'in paylaşımına karşı sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı: "İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesaplarında babam Hasan Bora ile ilgili yapılan paylaşım hakkında kamuoyuna açıklama yapma zarureti olmuştur. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yapımcı ve menajer olan babam Hasan Bora, 1977'de Tatlıses'in Ankara'da çıktığı müzikholde dinlenmesi ve bu sesin tüm Türkiye'nin duyması gerektiğini öngörüsü üzerine Sayın Tatlıses ile profesyonel olarak çalışmaya başlamışlardır."

Cem Bora'nın açıklamalarına göre, Hasan Bora uzun yıllar boyunca müzik piyasasında etkili olmuş, birçok sanatçının kariyerine destek vermiş bir isimdir. Özellikle İbrahim Tatlıses'in yükselişinde önemli bir rol oynamış ve müzik endüstrisindeki başarılarıyla tanınmıştır.



Bora açıklamasında, İbrahim Tatlıses'in paylaşımının ailelerinde ve sevenlerinde derin üzüntü ve manevi yıkıma yol açtığı vurgulanmıştır. Özellikle babasının anısına yapılan bu tür paylaşımların, aile üyeleri üzerindeki etkileri büyük olabilmektedir.



HASAN BORA'NIN ANISINA SAYGI



Cem Bora, son olarak açıklamasında babası Hasan Bora'nın anısına ve ailesinin manevi değerlerine saygı gösterilmesini temenni eden Bora, bu tür olayların tekrarlanmaması ve sanat camiasının daha sağduyulu bir iletişim ortamı içinde hareket etmesi dileğiyle, kamuoyunun duyarlılığı önem arz etti.



