İbrahim Tatlıses sosyal medyadan kötü haberi verdi!

Türkücü İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı hayatını kaybederken acı haberi ise instagram üzerinden yayınlandı.





1952 senesinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in asıl soyadı Tatlı olurken yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı olarak sektör üzerinde yer alırken müzik kariyerinde ise gıda, inşaat ve arama kurtarma olarak görev aldı. Bu zamana kadar 30'dan fazla albüm çıkaran, oyunculuk yapan ve 20 sene boyunca İbo Show'da suculuk yaparak sevenleriyle buluştu.