IF Wedding Fashion İzmir 71 ülkeden 12.310 profesyonel ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Üç gün süren organizasyonda moda, ticaret ve tasarım bir araya geldi.

Katılımcı ve ziyaretçi profili

Fuar, Türkiye’nin dört bir yanından 9 bin 865 yerli ve 71 ülkeden 2 bin 445 yabancı olmak üzere toplam 12 bin 310 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avustralya ve Mısır gibi pazarlardan alıcılar yeni sezon koleksiyonlarını inceledi ve ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

Defileler ve tasarım yarışması

Fuarda 2026 ve 2027 sezonlarına ait gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları düzenlenen defilelerle tanıtıldı. Katılımcı firmaların yeni sezon tasarımları, ünlü mankenlerin sunumuyla profesyonel koreografi, sahne ve ışık tasarımları eşliğinde podyuma taşındı.

16. Gelinlik Tasarım Yarışmasına bu yıl 103 tasarımcı, 206 tasarımla başvurdu; finale kalan 15 tasarımcı podyumda koleksiyonlarını sergiledi. Yarışmada birincilik ödülünü Nihan Selin Paksoy kazandı. Geçen yılın birincisi Öztürk Yıkılmaz ise kendi adını taşıyan performans defilesiyle yer aldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu fuarı değerlendirdi: "Fuar bizim için çok keyifli bir süreçti. Hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl 19’uncusunu düzenlediğimiz IF Wedding Fashion İzmir’de hem 2026 hem de 2027 sezonu görücüye çıktı. Üreticiler, tasarımcılar, modacılar ve perakendecilerle birlikte oldukça verimli üç gün geçirdik. Fuara gösterilen yoğun ilgi, organizasyonun sektörel karşılığını net biçimde ortaya koydu".

Cumalıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Temel motivasyonumuz, bu yoğun ilginin ticarete dönüşmesini sağlamak. Fuarın hemen ardından 20’nci IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın hazırlıklarına başlıyoruz. Bu organizasyon, tüm paydaşların bir yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıkıyor. IF Wedding Fashion İzmir’in, katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz açısından ticari ve sektörel anlamda verimli bir süreç sunduğunu görüyoruz".

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise fuarın stratejik önemine dikkat çekti: "Bu fuar, sektörü canlandıran, sektöre hayat veren çok önemli bir organizasyon. Fuarımız yıllar boyunca hep yükselen bir grafik gösterdi. Tabii ki her ülkede olduğu gibi bizim fuarımız da pandemi dönemi maalesef etkilendi. Ona rağmen hem katılımcı sayısı hem ziyaretçi sayısını koruyor. Bu sene gözlemlediğim kadarıyla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi sayısı çok fazla. Avrupa’dan, Orta Doğu’dan, Uzak Doğu’dan ziyaretçiler vardı. Fuardan memnuniyet yüksek. Amerika, Almanya, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen alıcılar bu dönemde fuara büyük ilgi gösterdi. Böyle bir ortamda fuarlara alıcı getirmek, ticaret yaratmak ve katma değer sağlamak ülkemiz ihracatı ve kalkınması açısından son derece önemli".

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı ve Jamila Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu da katkıları değerlendirdi: "Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda fuarı çok daha prestijli bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. IF Wedding Fashion İzmir, doğru adımlarla ilerlediği takdirde Avrupa’daki benzer fuarlar arasında çok daha üst sıralara çıkabilecek bir potansiyele sahip".

Katılımcı görüşleri

Günbeyi Group’tan Şenol Günbeyi: "Ticari açıdan bizim için çok verimli geçti. Ziyaretçilerimizin yaklaşık yüzde 90’ı siparişle ayrıldı, bu da bizim için çok önemli bir sonuç. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen mankenleriyle 2026-2027 koleksiyonlarımızı podyumda sergiledik ve çok güzel geri dönüşler aldık".

Vlora & Kaltrina’dan Vlora Neziri: "İlk defa IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’na katılıyorum. Dürüst olmak gerekirse katıldığım için çok memnun ve mutluyum. Daha önce Avrupa’da pek çok fuara katıldım. IF Wedding Fashion İzmir ile Avrupa’daki fuarları karşılaştırdığımda bu fuar gerçekten çok profesyonel bir organizasyon. İş olarak baktığımda beklentimin üzerinde bir müşteri kapasitesi gördüm ve kontratlar imzaladım".

Sapphire Couture Company temsilcisi Inna Zderchuk: "Beş yıl önce fuarı ziyaretçi olarak gezdim ve organizasyondan çok etkilendim. Bu nedenle fuara katılımcı olmayı uzun süredir istiyordum. Bugün katılımcı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Fuarı son derece başarılı buldum. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler geldi, çok sayıda iş bağlantısı kurdum".

Walone Fashion Grup yetkilisi Walone Osmani ise fuara dördüncü kez katıldıklarını belirterek, her yıl yeni müşteriler ve yeni anlaşmalarla İzmir’den ayrıldıklarını ifade etti.

