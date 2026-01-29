Milei'den Gran Rex'te Sürpriz Sahne Şovu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Mar del Plata'daki Gran Rex Tiyatrosu'nda Fatima Florez konserinde sahneye çıkarak 'Rock del Gato' şarkısını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:50
Eski sevgilisiyle birlikte 'Rock del Gato' performansı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sanatçı olan eski kız arkadaşı Fatima Florez'in Mar del Plata'daki Gran Rex Tiyatrosunda verdiği konserde sahneye çıkarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Konserin başında izleyiciler arasında bulunan Milei, kısa süre sonra sahneye çıkarak Florez'e katıldı ve Ratones Paranoicos grubunun 'Rock del Gato' şarkısını birlikte seslendirdi.

Beklenmedik performansı ile ülkede büyük yankı uyandıran devlet başkanı, şarkı sonrası izleyicilere teşekkür etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski kız arkadaşı Fatima Florez'in konserinde sahneye çıkarak, ünlü rock grubunun şarkısını seslendirdi. Milei, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

