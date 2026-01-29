Milei'den Gran Rex'te sürpriz sahne şovu
Eski sevgilisiyle birlikte 'Rock del Gato' performansı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sanatçı olan eski kız arkadaşı Fatima Florez'in Mar del Plata'daki Gran Rex Tiyatrosunda verdiği konserde sahneye çıkarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Konserin başında izleyiciler arasında bulunan Milei, kısa süre sonra sahneye çıkarak Florez'e katıldı ve Ratones Paranoicos grubunun 'Rock del Gato' şarkısını birlikte seslendirdi.
Beklenmedik performansı ile ülkede büyük yankı uyandıran devlet başkanı, şarkı sonrası izleyicilere teşekkür etti.
