Kenan İmirzalıoğlu'nu sinir küpüne çeviren Filistin-İsrail sorusu!

ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" sunucusu Kenan İmirzalioğlu, son bölümde yaşanan olayla gündeme oturdu. Yarışmanın büyük ödül sorusu, Gazze'deki olaylarla ilgiliydi ve Kenan İmirzalioğlu'nun tepkisine yol açtı.

Kenan İmirzalioğlu, 2019 yılından bu yana "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını sunmaktadır. Ancak son bölümde yaşanan olay, ünlü oyuncunun canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden oldu. Yarışmanın son bölümünde Eyüp İşler isimli yarışmacı, büyük ödül için 1 milyon TL değerindeki soruyu açtı. Soru, İsrail'in Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası hangi sembolün protesto amacıyla kullanıldığıyla ilgiliydi.





Eyüp İşler, "Karpuz dilimi" yanıtıyla doğru cevabı verirken Kenan İmirzalioğlu, sorunun içeriği nedeniyle büyük bir tepki gösterdi. İmirzalioğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi. Canlı yayında sinir krizi geçiren Kenan İmirzalioğlu, şu sözlerle Gazze'deki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekti: "Umarım o topraklara huzur gelir, oradaki masum insanların canından olması son bulur. Bu savunmasız insanların ölmesi hepimizin yüreğini dağlıyor. Gazze'deki korumasız insanlar, bütün dünya tarafından bir gözünü kapatarak ve bir kulağını tıkayarak seyrediliyor. Gerçekten mağdurun yanında durmuyorlar. Umarım kendini büyük gören devletler, beşeri ve vicdani bir şekilde hareket etmeye başlar. Oradaki insanlar için dua ediyoruz."

Kenan İmirzalioğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Olay, yarışmanın dışında siyasi ve insan hakları konularını da gündeme taşıdı. İmirzalioğlu'nun duygusal tepkisi, Gazze'deki olaylara dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırmak amacı taşıdığı anlaşıldı.

"Kim Milyoner Olmak İster" programı sadece bilgi yarışması olmanın ötesinde, katılımcıların ve sunucuların duygusal tepkileri nedeniyle toplumsal konularda da önemli bir platform haline gelmiş gibi görünüyor. Kenan İmirzalioğlu'nun canlı yayındaki bu açıklamaları, programın bir kez daha izleyici ve kamuoyunun ilgisini çekti.