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Kim Kardashian'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Kim Kardashian, paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer de Turks ve Caicos Adaları'na tatile gittiği sırada paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 21:22
Kim Kardashian'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, bu sefer de tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Turks ve Caicos Adaları'na tatile giden Kardashian, denizdeki pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Kardashian'ın diz boyu derinlikteki denizde dalış yapmaya çalıştığı kare ise en çok dikkat çekenlerden oldu. Fotoğrafa yorum yağdı, birçok takipçi aynı şeyi yazdı: "Photoshop mu?"

fenomen

Sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten 2022'de boşanan Kim Kardashian, boşanmanın ardından da adından sıkça söz ettiriyor. Reality şov yıldızı, West'ten boşanmasının ardından özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu Odell Beckham Jr. ile yeni bir ilişkiye başlayan Kardashian, son olarak Turks ve Caicos Adaları'na tatile gitti.

Tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, bu paylaşımlarıyla da gündem olmayı başardı.

fenomen

Denizin içinde, dizlerinin hemen altına gelen bir derinlikteyken suya atlama hareketi yaptığı sırada fotoğraflanan Kardashian'a yorum yağdı. Birçok takipçi fotoğrafın photoshop ile düzenlendiğini düşünerek "Photoshop mu?" yorumları yaptı.

Kardashian'ın bu pozu, takipçileri arasında photoshop tartışması başlatırken, bazı takipçileri de pozu beğenerek yorumlarda övgü dolu sözler yazdı.

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