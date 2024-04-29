Bist 100
10.082,77 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
35,08 0,48%
ALTIN
2.430,15 0,15%

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı: Benzerlikleri dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Lizbon'a yaptığı tatilde oğluyla kumsalda dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:10
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı: Benzerlikleri dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ailesiyle geçirdiği tatil anlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda keyifli anlar yaşadı.

Tatilin keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği bir videoyu "Natural Mystic" şarkısı eşliğinde yayınladı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve Tatlıtuğ'un hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

aile

Özellikle Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti. Tatlıtuğ'un paylaşımına yapılan yorumlarda, "Küçük Tatlıtuğ", "Babasının aynısı", "Aşırı benziyorlar" gibi ifadeler yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle geçirdiği keyifli anları, hayranlarının ilgiyle takip ettiği sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Tavuk fiyatlarını frenleyecek flaş karar! O tarihten itibaren fiyatlar şakkadanak düşecek

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Ay sonunu getiremeyenlere özel 6.900 TL maaş gibi ödeme! PTT kesenin ağzını açtı

İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
2
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
3
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti
4
Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!
5
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden'e sert çıktı!
6
Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!
7
Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavuk fiyatlarını frenleyecek flaş karar! O tarihten itibaren fiyatlar şakkadanak düşecek

Telefon hattı Türk Telekom olanlara 1500 TL iade! Süre geçmeden başvuran alıyor

Annelere aylık 11.350 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

3 ay sabredene 55 bin TL nakit ödeme! Bankalar parası olanı maaşa bağlıyor

Ay sonunu getiremeyenlere özel 6.900 TL maaş gibi ödeme! PTT kesenin ağzını açtı

Tüm emeklilere Nisan ayının son sürprizi! En az 80.000 TL nakit müjdesi çıktı

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Çuvalla para kazanmanın formülünü verdi! Ünlü ekonomistten parası olana kritik uyarı!

Tek kuruş faiz ödemeden 20.000 TL kredi hazır! Faizsiz kredide bomba gibi kampanya

İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

Anneler gününe özel bomba gibi indirim! A101 29 Nisan aktüel ürünleri satışta

Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!