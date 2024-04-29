Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı: Benzerlikleri dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ailesiyle geçirdiği tatil anlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda keyifli anlar yaşadı.



Tatilin keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği bir videoyu "Natural Mystic" şarkısı eşliğinde yayınladı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve Tatlıtuğ'un hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





Özellikle Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti. Tatlıtuğ'un paylaşımına yapılan yorumlarda, "Küçük Tatlıtuğ", "Babasının aynısı", "Aşırı benziyorlar" gibi ifadeler yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle geçirdiği keyifli anları, hayranlarının ilgiyle takip ettiği sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşıyor.