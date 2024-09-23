DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,02 0,3%
ALTIN
2.886,3 -0,41%
BITCOIN
2.155.687,14 0,05%

Kızıl Goncalar 20.bölüm bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 23 Eylül 2024 2.sezon 1.bölüm

Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Yeni bölümlerin tarihi ve diziyle ilgili tüm detaylar haberimizde. 2. sezon için heyecan dorukta!

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:03
Kızıl Goncalar 20.bölüm bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 23 Eylül 2024 2.sezon 1.bölüm

Now TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, izleyicilerin merakla beklediği ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusu ise seyirciler tarafından sıkça soruluyor. Kızıl Goncalar dizisinin ikinci sezonunun başlamasına dair yapım ekibi tarafından bazı detaylar paylaşıldı. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte diziye dair tüm detaylar...

KIZIL GONCALAR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızıl Goncalar’ın ikinci sezon çekimlerine Eylül ayında başlandığı ve dizinin iki bölüm stok yapılarak seyirci karşısına çıkarılması planlandığı açıklandı. Ancak kesin bir yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Eylül ayının sonlarına doğru izleyiciyle buluşması beklenen dizinin, ikinci sezonunun 30 Eylül tarihinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizinin yapım ekibi, yeni sezonda çok daha iddialı bir hikâye ile izleyicilerin karşısına çıkacaklarını belirtti. Geçen sezonda kaldığı yerden devam edecek olan Kızıl Goncalar, sürükleyici olay örgüsüyle seyircilerini yeniden ekran başına kilitleyecek.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar’ın ikinci sezonunda izleyicileri birçok sürpriz bekliyor. Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in dikkat çeken performansına devam edeceği dizide, iki önemli oyuncunun kadrodan ayrıldığı öğrenildi. Bununla birlikte, diziye yeni bir kadın karakter dahil edilecek. Bu karakterin kim olduğu ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı henüz açıklanmadı, ancak yeni sezonda bu rolün önemli bir yere sahip olacağı kesin.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal ise yeni sezonda hapishanede başka bir mahkumla tanışacak ve bu karakter hikâyeye yeni bir dinamizm katacak. Meryem’in bu yeni arkadaşıyla olan ilişkisi, dizinin ana hikayesine farklı bir yön verecek.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızıl Goncalar’ın ilk sezon finalinde izleyiciler birçok heyecanlı olaya tanık oldu. Dizinin son bölümünde, Cüneyd’in babası Vahit’in ani dönüşü büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Babasının dönüşüyle sarsılan Cüneyd, bir yandan liderlik pozisyonuna hazırlanırken diğer yandan bu karşılaşmanın şokunu atlatmaya çalışıyordu.

Öte yandan, Levent ve Beste ile ilişkilerindeki karmaşık durumlar devam ederken, Mira duyduğu bazı şeylerin peşine düşüp kesin kanıtlar bulmaya karar vermişti. Sadi ise Vahit’in oğluna verdiği desteği görünce onun yanında yer almaya karar vermişti. Tüm bu olaylar dizinin ikinci sezonunda da büyük bir merak uyandıracak şekilde gelişmeye devam edecek.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, farklı dünyalara ait iki insanın hayatının kesişmesini ve bu kesişmeyle birlikte gelişen olayları anlatan bir dizi. Levent (Özcan Deniz), modern ve seküler bir yaşam tarzına sahipken, Meryem (Özgü Namal), muhafazakâr bir tarikatın içinde büyümüş ve bu hayatı kabullenmiş bir kadındır. İkili, tamamen farklı hayat görüşlerine sahip olsalar da "evlat" kavramı onları bir araya getirir. Aşk, inanç ve aile bağları gibi güçlü temalar üzerine kurulu olan dizi, izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir hikâye sunuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu, Türk televizyonunun tanınmış isimlerinden oluşuyor. İşte Kızıl Goncalar dizisinin kadrosunda yer alan önemli oyuncular:

  • Özcan Deniz (Levent)
  • Özgü Namal (Meryem)
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Erkan Avcı
  • Hazal Türesan
  • Mert Turak
  • Selen Öztürk
  • Şerif Erol
  • Duygu Sarışın
  • Tuğrul Türek
  • Sitare Akbaş
  • Mina Demirtaş
  • Esma Yılmaz

Bu isimler, güçlü oyunculuk performanslarıyla diziye derinlik katıyor ve karakterlerin hikayelerini başarılı bir şekilde ekrana taşıyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ikinci sezonunun 30 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. Yeni sezonun ilk bölümünün heyecanla beklendiği Kızıl Goncalar, bu hafta ekranlarda olacak mı sorusu izleyiciler tarafından sıkça soruluyor. Dizinin Eylül ayı sonlarında izleyici karşısına çıkması kesinleştiğinde Now TV’den yayınlanacak bölümleri kaçırmamak için takipte kalmanız yeterli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıl Goncalar 20.bölüm bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 23 Eylül 2024 2.sezon 1.bölüm
2
Ahmet Kural ve Murat Cemcir küslüğünün nedeni belli oldu
3
Nef Filarmoni Orkestrası, New York Carnegie Hall'da "Birliğin Sesi"ni Yankılatacak
4
Miss Turkey 2024’te İlk 20’ye Giremeyen İpek Kuşçu Sosyal Medyanın Gündeminde! “Daha Güzel” Yorumları Yükseldi
5
Kate Middleton'dan Duygusal Aile Videosu: Kemoterapi Sona Erdi!
6
Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti
7
Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane güzeli Ahu Tuğba'nın 11 yıl önce hazırladığı vasiyeti ortaya çıktı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor