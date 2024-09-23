Kızıl Goncalar 20.bölüm bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 23 Eylül 2024 2.sezon 1.bölüm

Now TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, izleyicilerin merakla beklediği ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusu ise seyirciler tarafından sıkça soruluyor. Kızıl Goncalar dizisinin ikinci sezonunun başlamasına dair yapım ekibi tarafından bazı detaylar paylaşıldı. Peki, Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte diziye dair tüm detaylar...

KIZIL GONCALAR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızıl Goncalar’ın ikinci sezon çekimlerine Eylül ayında başlandığı ve dizinin iki bölüm stok yapılarak seyirci karşısına çıkarılması planlandığı açıklandı. Ancak kesin bir yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Eylül ayının sonlarına doğru izleyiciyle buluşması beklenen dizinin, ikinci sezonunun 30 Eylül tarihinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizinin yapım ekibi, yeni sezonda çok daha iddialı bir hikâye ile izleyicilerin karşısına çıkacaklarını belirtti. Geçen sezonda kaldığı yerden devam edecek olan Kızıl Goncalar, sürükleyici olay örgüsüyle seyircilerini yeniden ekran başına kilitleyecek.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar’ın ikinci sezonunda izleyicileri birçok sürpriz bekliyor. Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in dikkat çeken performansına devam edeceği dizide, iki önemli oyuncunun kadrodan ayrıldığı öğrenildi. Bununla birlikte, diziye yeni bir kadın karakter dahil edilecek. Bu karakterin kim olduğu ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı henüz açıklanmadı, ancak yeni sezonda bu rolün önemli bir yere sahip olacağı kesin.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal ise yeni sezonda hapishanede başka bir mahkumla tanışacak ve bu karakter hikâyeye yeni bir dinamizm katacak. Meryem’in bu yeni arkadaşıyla olan ilişkisi, dizinin ana hikayesine farklı bir yön verecek.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızıl Goncalar’ın ilk sezon finalinde izleyiciler birçok heyecanlı olaya tanık oldu. Dizinin son bölümünde, Cüneyd’in babası Vahit’in ani dönüşü büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Babasının dönüşüyle sarsılan Cüneyd, bir yandan liderlik pozisyonuna hazırlanırken diğer yandan bu karşılaşmanın şokunu atlatmaya çalışıyordu.

Öte yandan, Levent ve Beste ile ilişkilerindeki karmaşık durumlar devam ederken, Mira duyduğu bazı şeylerin peşine düşüp kesin kanıtlar bulmaya karar vermişti. Sadi ise Vahit’in oğluna verdiği desteği görünce onun yanında yer almaya karar vermişti. Tüm bu olaylar dizinin ikinci sezonunda da büyük bir merak uyandıracak şekilde gelişmeye devam edecek.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, farklı dünyalara ait iki insanın hayatının kesişmesini ve bu kesişmeyle birlikte gelişen olayları anlatan bir dizi. Levent (Özcan Deniz), modern ve seküler bir yaşam tarzına sahipken, Meryem (Özgü Namal), muhafazakâr bir tarikatın içinde büyümüş ve bu hayatı kabullenmiş bir kadındır. İkili, tamamen farklı hayat görüşlerine sahip olsalar da "evlat" kavramı onları bir araya getirir. Aşk, inanç ve aile bağları gibi güçlü temalar üzerine kurulu olan dizi, izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir hikâye sunuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu, Türk televizyonunun tanınmış isimlerinden oluşuyor. İşte Kızıl Goncalar dizisinin kadrosunda yer alan önemli oyuncular:

Özcan Deniz (Levent)

(Levent) Özgü Namal (Meryem)

(Meryem) Mert Yazıcıoğlu

Erkan Avcı

Hazal Türesan

Mert Turak

Selen Öztürk

Şerif Erol

Duygu Sarışın

Tuğrul Türek

Sitare Akbaş

Mina Demirtaş

Esma Yılmaz

Bu isimler, güçlü oyunculuk performanslarıyla diziye derinlik katıyor ve karakterlerin hikayelerini başarılı bir şekilde ekrana taşıyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ikinci sezonunun 30 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. Yeni sezonun ilk bölümünün heyecanla beklendiği Kızıl Goncalar, bu hafta ekranlarda olacak mı sorusu izleyiciler tarafından sıkça soruluyor. Dizinin Eylül ayı sonlarında izleyici karşısına çıkması kesinleştiğinde Now TV’den yayınlanacak bölümleri kaçırmamak için takipte kalmanız yeterli.