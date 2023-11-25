Kızılcık Şerbeti’nde Sürpriz İsim: Farah Zeynep Abdullah!

Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti’nde!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne katıldığını duyurdu. Abdullah, sosyal medya hesabında dizi setinde, dizi oyuncuları ile çektirdiği bir fotoğrafa ''Sürpriz'' notu ile Kızılcık Şerbeti ailesine katıldığını duyurdu. Fotoğrafın üzerine canlandıracağı karakterin ismi'nin Dilruba olduğunu da ekledi.

Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989’da İstanbul’da doğdu. Liseyi tamamladıktan sonra Kent Üniversitesi’nde Fransızca ve Drama bölümünü bitirdi. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle başlayan başarılı oyuncu birçok film ve dizide rol aldı. Yakın geçmişte başrol olarak yer aldığı Bergen filminde ve 16 kasım'da yayına giren Bihter filminde büyük ses getirdi.

Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’nde yer aldığı ilk bölümün fragmanı şuanda yayında. Güzel oyuncu'nun nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyoruz. Yeni dizisi için başarılar dileriz.