MasterChef Tahsin'in geçmişi ortaya döküldü: Meğer o yarışmadan da eksik kalmamış
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'nin gözde yarışmacısı Tahsin bu hafta eleme potasında yer alırken Metin'in elenmesi üzerine sosyal medyada Tahsin olay oldu. İşte Masterchef Tahsin'in önceden başka yarışmaya katıldığı görüldü.
Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Tahsin Küçük yaptığı yemekler üzerine gündeme gelirken girdiği diyaloglar üzerine izleyicilerin dikkatini çekti. 1997 doğumlu Masterchef yarışmacısı Tahsin'in önceden katıldığı yarışma gündeme geldi.
2014-2015 yılları arasında yayınlanan Ver Fırına yarışmasında boy göstermiş. Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunumuyla ekranlarda yer alan yarışmadaki eski halleri olay oldu. Başarılı yarışmacının eski hali görenleri şaşırttı.
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