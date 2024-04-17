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Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ile ilgili aşk iddialarına yanıt verdi: "Tanımıyorum kendisini"

Oyuncu Melisa Döngel, Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 21:09
Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ile ilgili aşk iddialarına yanıt verdi: "Tanımıyorum kendisini"

Son günlerde adı genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşk iddialarına ilişkin sonunda sessizliğini bozdu. Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette iki gol atan Barış Alper Yılmaz ile ilişkilendirilen Döngel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Melisa Döngel, iddialara yanıt verirken, "Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum. Umarım hayatımda en kısa zamanda biri olur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubat ayında yapılan bir röportajda da benzer açıklamaları tekrarlayan Döngel, "Hayatımda kimse yok, keşke birisi olsa. Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım" diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.

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