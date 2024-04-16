Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu, annesinin izini Müge Anlı ile sürüyor!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın yardımına başvuruyor. Uzun yıllardır annesiyle görüşemeyen ve iletişim kuramayan Nebioğlu, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda duygularını paylaştı. Son görüşmesinin 2010 yılında gerçekleştiğini belirten Nebioğlu, annesini bulmak için umutla Müge Anlı'nın programına çıkmak istediğini ifade etti.

Annesiyle son olarak Almanya'da yaşarken görüntülü olarak iletişim kurduklarını ancak o zamandan beri hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını dile getiren Nebioğlu, Müge Anlı'nın programının annesini bulma konusunda en etkili yöntem olduğuna inandığını söyledi. Müge Anlı'nın programına olan güvenini ve takibini de vurgulayan Nebioğlu, çıkacağı bir programa aracılığıyla annesine ulaşmayı umut ettiğini belirtti.

Müge Anlı da konuya kayıtsız kalmayarak sosyal medya üzerinden yanıt verdi. "Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz..." diyerek Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nu programına davet etti. Bu davet, annesini bulma umuduyla bekleyen Nebioğlu'na umut verdi.





Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'nın programında annesine kavuşma umuduyla izleyicilerin karşısına çıkması, duygusal bir buluşmaya vesile olabilir.