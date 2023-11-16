Mirkelam'dan 12 yıllık sevgilisi kızdıracak sözler: Aşk yok, evlilik düşünmüyorum

Ünlü şarkıcı, 12 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile aşk hayatının sorgulanması üzerine, 'Aşk falan yok' sözleriyle dikkat çekti. Gazetecilerin ilişkilerinin durumuyla ilgili sorularına karşı Mirkelam, 'İlişkimiz bitmedi. Aşk yok' ifadelerini kullanarak basını şaşırttı.

Mirkelam, bir gecede ünlü olmanın gerçekçi olmadığını savunarak, "Bir gecede meşhur olmak diye bir şey yok. Oraya gelene kadar canınız çıkıyor ama bunu anlatmanız mümkün değil" dedi. Şarkıcının bu sözleri, popülerliğin ve başarının zaman içinde birikimli bir süreç olduğuna vurgu yapmaktadır.



Öte yandan evlilik konusundaki sorulara da ilginç yanıtlar veren Mirkelam, 'Evlilik düşünmüyoruz' diyerek medyayı şaşırtmayı sürdürdü. Ünlü çiftin ilişkisinin detaylarına dair ortaya atılan sorulara net cevaplar vermeyen Mirkelam, gizemini korumayı tercih etti.

