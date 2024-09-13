Miss Turkey 2024’te İlk 20’ye Giremeyen İpek Kuşçu Sosyal Medyanın Gündeminde! “Daha Güzel” Yorumları Yükseldi

Miss Turkey 2024 yarışmasında büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen İpek Kuşçu, ilk 20 finalist arasına giremeyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Kuşçu'nun 2024 Miss Turkey Kraliçesi seçilen İdil Bilgen'den "daha güzel olduğu" yönünde yorumlar yaptı. Peki, Miss Turkey 2024'te neler yaşandı ve İpek Kuşçu neden bu kadar konuşuluyor? İşte detaylar...



MISS TURKEY 2024'TE BÜYÜK SÜRPRİZ: İDİL BİLGEN KRALİÇE SEÇİLDİ

Miss Turkey 2024 yarışmasında, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, 20 finalist arasından sıyrılarak Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Bilgen, kraliçelik tacını giydi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkını kazandı. Ancak sosyal medyada bu sonuç beklenmedik tepkilere yol açtı.

İdil Bilgen’in babası Levent Bilgen'in Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olması ve Bilgen’in bu konudaki eğitim ve kültürel birikimi takdir toplasa da, güzellik yarışması sonuçları sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcılar, yarışmanın adil olup olmadığını sorgulamaya başladı. “İç güzelliğine mi baktılar?” ve “Yarışmada torpil mi var?” gibi yorumlar yapılarak yarışma sonuçlarının şeffaflığı ve adaleti sorgulandı.

SOSYAL MEDYADA İPEK KUŞÇU FIRTINASI

Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye giremeyen ancak sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen İpek Kuşçu, yarışmanın ardından gündemin en çok tartışılan konularından biri oldu. Birçok kullanıcı, Kuşçu’nun yarışmayı kazanan İdil Bilgen’den “daha güzel” olduğunu savunarak duruma tepki gösterdi. İpek Kuşçu'nun yarışmada ilk 20'ye bile girememesi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve “Bu nasıl güzellik yarışması?” yorumlarına neden oldu.

İpek Kuşçu’nun güzelliği ve enerjisi, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni toplarken, birçok kişi onun seneye tekrar yarışmaya katılmasını istedi.

İPEK KUŞÇU’DAN AÇIKLAMA: “SENEYE TEKRAR DENEYECEĞİM”

İpek Kuşçu, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, yarışma sürecine dair olumlu düşüncelerini ve gelecek planlarını paylaştı. Kuşçu, “Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim” ifadelerini kullanarak umutlu olduğunu belirtti. Bu açıklama, hayranları tarafından büyük destekle karşılandı ve birçok sosyal medya kullanıcısı, gelecek yıl onun daha güçlü bir şekilde dönmesini bekliyor.

İDİL BİLGEN’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER DEVAM EDİYOR

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in seçilmesi, sadece güzellik değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının “torpil” iddialarını da beraberinde getirdi. “AKP iktidarı sonrası güzellik anlayışımız da değişti” gibi yorumlar, yarışmanın sonucuna yönelik eleştirilerin en sertlerinden biri olarak öne çıktı.

Ancak bazı kullanıcılar, İdil Bilgen’in eğitim başarısını ve temsil ettiği değerleri öne çıkararak, yarışmanın sadece fiziksel güzellikten ibaret olmadığını savundu. Bu savunmalar, sosyal medyadaki tartışmaları bir nebze de olsa dengelemeye çalışsa da, tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İPEK KUŞÇU’NUN PAYLAŞIMLARI VE SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ

İpek Kuşçu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Yarışma sonrası paylaştığı fotoğraflar ve olumlu açıklamalar, sosyal medyada onunla ilgili yapılan olumlu yorumların artmasına yol açtı. Kuşçu’nun özgüvenli duruşu ve kararlı açıklamaları, birçok kişi tarafından takdir edilirken, onun bir sonraki yarışmada çok daha iyi bir performans sergileyeceğine dair inançlar da güçlendi.

MISS TURKEY YARIŞMALARI VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Son yıllarda Miss Turkey gibi güzellik yarışmaları, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve katılımcıların yarışma sonrası hayatlarını da önemli ölçüde etkiliyor. Yarışmalarda kazanan isimlerin yanı sıra, popüler olan ve sosyal medyada destek toplayan isimler de kariyerlerinde önemli adımlar atabiliyor. İpek Kuşçu’nun bu sene yaşadığı süreç de bunun en net örneklerinden biri.

Sonuç olarak, Miss Turkey 2024 yarışması, sadece kraliçesini değil, aynı zamanda sosyal medyada tartışılan güzellik anlayışını ve adalet beklentisini de gündeme getirdi