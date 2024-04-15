Moda dünyasının ikonu Roberto Cavalli, 83 yaşında hayata veda etti

Dünya modasının efsane ismi Roberto Cavalli, 83 yaşında Floransa'da yaşama veda etti. Floransa'nın San Miniato al Monte mezarlığında düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerine veda edildi.

1930 yılında doğan Cavalli, Milano'da aldığı moda eğitimi sonrasında 1960'larda kendi markasını kurdu ve kısa sürede dünya çapında üne kavuştu.

Leopar desenleri, deri kıyafetleri ve seksi siluetleriyle tanınan Cavalli, Hollywood yıldızlarından kraliyet üyelerine kadar birçok ünlü ismin tercihi oldu.

Sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda başarılı bir iş insanı olan Cavalli'nin şirketi Cavalli Group, dünya genelinde birçok mağaza ve otele sahipti.

2018'de şirketini Katarlı yatırımcıya satan Cavalli, emekliye ayrılarak moda dünyasında bıraktığı eşsiz mirasıyla hatırlanacak.