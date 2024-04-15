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Moda dünyasının ikonu Roberto Cavalli, 83 yaşında hayata veda etti

Cesur tasarımları ve lüks tarzıyla moda dünyasına yön veren İtalyan moda ikonu Roberto Cavalli, Floransa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Yayın Tarihi: 15.04.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 20:54
Moda dünyasının ikonu Roberto Cavalli, 83 yaşında hayata veda etti

Dünya modasının efsane ismi Roberto Cavalli, 83 yaşında Floransa'da yaşama veda etti. Floransa'nın San Miniato al Monte mezarlığında düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerine veda edildi.

1930 yılında doğan Cavalli, Milano'da aldığı moda eğitimi sonrasında 1960'larda kendi markasını kurdu ve kısa sürede dünya çapında üne kavuştu.

Leopar desenleri, deri kıyafetleri ve seksi siluetleriyle tanınan Cavalli, Hollywood yıldızlarından kraliyet üyelerine kadar birçok ünlü ismin tercihi oldu.

Sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda başarılı bir iş insanı olan Cavalli'nin şirketi Cavalli Group, dünya genelinde birçok mağaza ve otele sahipti.

2018'de şirketini Katarlı yatırımcıya satan Cavalli, emekliye ayrılarak moda dünyasında bıraktığı eşsiz mirasıyla hatırlanacak.

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