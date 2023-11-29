Müge Anlı ünlü sunucuyla birbirine girdi! Bu sözler sosyal medyayı karıştırdı

Ünlü sunucu Müge Anlı, "Tatlı Sert" adlı programında sık sık ilginç ve özel olaylara değiniyor ve bu olayların çözümüne yönelik titizlikle çalışmalarını devam ettiriyor. Ancak son yayınlanan bölümde Anlı'nın bir olayı anlatırken sert ifadeler kullanması hem izleyicileri şaşkına çevirdi hem de televizyon sektörünün ünlü isimlerini çok fazla şaşırttı.

Müge Anlı, son bölümde yaşanan bir olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Birini öldürmek için fırsat kolluyordum." Bu açıklamalar kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken tartışmalara neden oldu.





Armağan Çağlayan'ın tepkisi:

Programı izleyen sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından Müge Anlı'nın sarf ettiği sözlerine sert tepki gösterdi. Çağlayan, paylaşımında "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Armağan Çağlayan, takipçilerinin merakını giderebilmek adına olayın ayrıntılarını paylaştı. Sonuç olarak dizide bir kadın bir erkekle evlendi ancak resmi bir evliliği yoktu. Daha sonra adamın başka kadınla ilişkisi olduğu, aynı zamanda da ilişkiyi de Müge Anlı'nın bildiği ortaya çıktı. Anlı'nın kadına şiddete ilişkin açıklamaları Çağlayan'ı derinden endişelendirdi.





Müge Anlı'nın programa ilişkin bu sert açıklamaları tartışmalara yol açtı ve kamuoyunda büyük eleştiri aldı. Armağan Çağlayan'ın konuya sert tepki vermesi davayı daha da gündeme getirdi.

Her iki sunucu da önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunması beklenirken davadaki gelişmeler takip edilecek.