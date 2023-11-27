Murat Yıldırım, Yeni Filmi İle İlgili Konuştu!

Murat Yıldırım Ömür Sabuncuoğlu'na Konuştu

Murat Yıldırım, yeni filmi Nefes-Yer Eksi İki hakkında Ömür Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulundu. Filmde yaşadığı duygusal anları, kızı Miray'ın baba demesini ve hayata karşı cesaretini anlattı.

Nefes-Yer Eksi İki Filmi Nasıl Ortaya Çıktı?

Murat Yıldırım, Nefes-Vatan Sağ Olsun ve Nefes-Yer Eksi İki filminin ortak noktalarını şöyle anlattı: "Nefes Vatan Sağ Olsun filmi, Hakan Evrensel'in Yer Eksi İki romanından esinlenerek yazdığı bir senaryoydu. Farklı gerçek hikayelerin kurgusal olarak birleşmesiyle ortaya çıkan gerçek bir hikaye olan film, cesaret ve korkaklığın arasındaki ince çizgide geçiyor. Nefes Vatan Sağ Olsun filmini İstiklal'de izlemiştim ve bütün cadde boyunca yürürken kendime gelememiştim. Aynı etkiyi Nefes-Yer Eksi İki filminde de yaşadım."

Filmde Hangi Sahnelerde Ağladı?

Filmdeki en duygusal sahnelerden birinin, İlker ile yer aldığı, "Burada olanları yaz" dediği sahne olduğunu söyleyen Murat Yıldırım, "O sahne sonrası sinirlerim boşaldı." dedi. Bir diğer sahnenin de köy baskını sahnesi olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Bebek, ölmüş annesinin yanında tek başına ağlarken gerçekten çok kötü olmuştuk. O sahnenin tek seferde çekilmesini rica ettim. Tek seferde olabilecek bir sahneydi." diye konuştu.

Kızı Miray'dan Bahsetti

Baba olmanın muhteşem bir şey olduğunu söyleyen Murat Yıldırım, kızı Miray'ın hayatına kattığı mutluluğu şöyle ifade etti: "Ben zaten eve koşarak giden bir adamdım, şimdi daha hızlı koşarak gitmeye başladım. Kalbimin bir tarafı eşim İman için, diğer tarafı kızım Miray için atıyor. Kızımın baba deyişi bana sürpriz oldu. İlk kez ben setteyken söylemiş, annesi de videoya almış. Eve döndüğümde videodan izledim ve sürekli Miray'a baba dedirtmeye çalıştım. Sonunda başarılı oldum."

Filmle İlgili Son Sözleri

Murat Yıldırım, Nefes-Yer Eksi İki filminin kendisi için çok özel olduğunu söyledi: "Yer aldığım filmler arasında beni en çok heyecanlandıran, izlediğimde de en çok keyif aldığım filmlerden oldu. Umarım izleyenler de aynı duyguları yaşarlar."

Nefes-Yer Eksi İki Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Film, 15 aralıkta seyiricisi ile buluşmayı bekliyor.