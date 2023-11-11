Nagihan Karadere Polat ailesine verdi veriştirdi! Beddualar havada uçuştu

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat, tutuklandı. Lüks yaşamlarının ardından şimdi de hukuki sorunlarla gündemden düşmeyen Polat çiftinin cezaevinde bağışıklık sistemi zayıfladığı iddiasını duyan Nagihan Karadere, "Dolandırıcılara ne olursa olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ZENGİNLERE ACIMAYA GEREK YOK"

Bir hafta önce gözaltına alınan Dilan Polat'ın yemek yemeyi reddettiği ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Nagihan Karadere, bu durumu öğrendiğinde "İstemeden olmuştur, zaten bunlar hep böyleydi. Belki de altın tozu içemediği için metabolizması çökmüştür. Aaa pardon, telefonları olmadığı için hava atmak için story çekemiyorlar da olabilir. Acıma duygusu gereksiz, zenginlere acınacak halleri yok. Ne olursa olsun dolandırıcılara" şeklinde konuştu.

Daha önce birçok kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezi açtı. İşletmecilik kariyerine odaklanan Karadere, aynı zamanda Survivor All-Star 2024 kadrosunda yer alacak.





DİLAN VE ENGIN POLAT OLAYI

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şirketlerine ait dijital materyal ve defterlere el konuldu, Polat çifti ve diğer şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Rapora göre, tasfiye halindeki üç firma üzerinden aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura düzenlenerek 200 milyon lira para girişi yapıldığı belirlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese baskın yapıldı.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma genişletilerek aranan 3 şüpheli daha yakalandı. Ayrıca, şirketlerine kayyum atan 27 şirket için talep edilen kayyum kararı da mahkeme tarafından onaylandı.