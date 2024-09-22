Nef Filarmoni Orkestrası, New York Carnegie Hall'da "Birliğin Sesi"ni Yankılatacak

NEF FİLARMONİ ORKESTRASI, CARNEGIE HALL'DA TASAVVUF MUSİKİSİYLE BİRLİK MESAJI VERECEK



Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül 2024 tarihinde New York'un ünlü Carnegie Hall Zankel Salonu'nda "Sound of Oneness / Birliğin Sesi" adlı özel bir konserle tasavvuf musikisini müzikseverlerle buluşturacak. Birleşmiş Milletler (BM) haftası kapsamında düzenlenen konser, tasavvufun derinliklerinden gelen birlik, barış ve sevgi mesajlarını evrensel müzik diliyle dünyaya duyurmayı hedefliyor.

NEF VAKFI’NIN HEDEFİ BİRLİK VE EVRENSEL BARIŞ

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, konserin önemine dair açıklamalarda bulunarak, orkestranın kuruluş amacı hakkında bilgi verdi. Timur, 2018 yılında kurulan Nef Filarmoni Orkestrası’nın, farklı kültürlerin ve müzik ekollerinin sentezini bir araya getirmek ve bunu müziğin evrensel diliyle sahneye taşımak amacı taşıdığını belirtti. Bu konserin Carnegie Hall gibi dünya çapında prestijli bir sahnede yer almasının uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu vurgulayan Timur, bu fırsatın Birleşmiş Milletler haftasında elde edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Amacımız, farklı kültürlerin sentezini ve birliğini müziğin evrensel diliyle yansıtmaktı. Birleşmiş Milletler haftasında müziğin bu birleştirici gücünü kullanarak 'Birliğin Sesi' konserini gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğin dünya barışına ve insanlığın birliğine katkıda bulunmasını diliyoruz."

KONSER, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMASIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Erden Timur, konserin BM'nin 79. Genel Kurulu’nda belirlenen "Kimseyi Geride Bırakmamak: Mevcut ve Gelecek Nesiller İçin Barış, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Onurunun İlerlemesi İçin Birlikte Hareket Etmek" temasıyla örtüştüğünü vurguladı. Timur, günümüz dünyasında insanların birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"İnsanlık, birbirinin derdine derman olmak, başkasının acısını hissetmek zorunda. Bugün herkes kendi gündemine odaklanmış durumda. Bu tip etkinlikler belki bir kişiye dokunabilir, belki sadece bir adım atılmasını sağlar. Ama önemli olan bu çabayı göstermek."

TÜRK MUSİKİSİNİN FİLARMONİK YORUMUYLA BİR İLK

Timur, Türk tasavvuf musikisinin Carnegie Hall’da filarmonik bir şekilde sahnelenmesinin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Hazreti Mevlana’nın şiirlerinden Kenan Rifai Hazretleri'nin güftelerine kadar uzanan geniş bir repertuvarın bu konserle sahneye taşınacağını ifade etti. Konser, Hazreti Mevlana’nın bir şiiriyle başlayacak ve 20. yüzyıl Osmanlı sufilerinden Kenan Rifai’nin besteleri ile devam edecek. Konserin sanat yönetmeni Orhan Şallıel, Kenan Rifai’nin bestelerinin neobarok stilin öncüsü sayılabilecek bir müzik anlayışını yansıttığını ve bu bestelerin çok sıra dışı bir ilericilik taşıdığını belirtti.

FARKLILIKLARIN BİRLİĞİ VE MANEVİ KALKINMA

Erden Timur, Nef Vakfı olarak uzun süredir toplumsal birlik ve dayanışma temalı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, farklılıkların birliğinin dünya barışı için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Anadolu’nun bu birlik anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Timur, dünyanın geleceğinin yalnızca toplumsal kalkınma değil, manevi arınma ve kalkınmayla da mümkün olacağını dile getirdi. Timur, Carnegie Hall'daki bu konserin bu anlamda önemli bir katkı sunacağına inandığını söyledi.

ÜNLÜ SANATÇILAR CARNEGIE HALL'DA SAHNE ALACAK

Carnegie Hall’daki "Birliğin Sesi" konserinde, tasavvuf musikisinin önde gelen isimleri sahne alacak. Orkestra şefi Orhan Şallıel’in yönetimindeki Nef Filarmoni Orkestrası’na, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, opera sanatçısı Serkan Kocadere ve tasavvuf musikisi sanatçısı Emre Ömürlü eşlik edecek. Konser, Mevlana Celaleddin Rumi’nin "Birliğine Ulaş" adlı şiiriyle açılacak ve Kenan Rifai’nin güfteleri, Nat-Nebevi ve çeşitli ilahilerin yer aldığı bir repertuvarla devam edecek.

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİYLE BARIŞ VE BİRLİK MESAJI

Bu özel etkinlik, müziğin evrensel dili aracılığıyla Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma, barış ve insan onuru gibi önemli temalarını sahneye taşıyacak. Mevlana ve Kenan Rifai’nin öğretileri ve tasavvuf musikisinin derin mesajları, New York’taki sanatseverlere ulaştırılacak. Erden Timur, bu konserin insanlara dokunacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye’deki konserlerde gördüğümüz duygusal etkiyi burada da hissedeceğimize inanıyorum." dedi.

29 Eylül 2024’te Carnegie Hall’da düzenlenecek olan "Birliğin Sesi" konseri, dünyanın farklı yerlerinden gelen ünlü sanatçıları bir araya getirecek. Tasavvuf musikisinin ruhsal derinliği ve müziğin evrensel diliyle dünyanın dört bir yanına birlik ve sevgi mesajları taşınacak. Bu anlamlı konser, sanatın insanlar üzerinde yaratabileceği pozitif etkileri ve manevi kalkınmanın önemini bir kez daha gözler önüne serecek.