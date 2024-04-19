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Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı: "Karbonhidratı kestim!"

Nesrin Cavazade, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Karbonhidratı kestiğini açıkladı ve fit haline yorum yağdı.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 20:56
Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı: "Karbonhidratı kestim!"

Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Şahika' karakteriyle tanınan Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Cavadzade, "Karbonhidratı kestim" notuyla paylaştığı bir video ile fit halini sergiledi.

Ünlü oyuncunun bikinili videosu, takipçilerinden ve hayranlarından yoğun ilgi gördü. Ancak, paylaşımına gelen yorumlar farklı düşünceleri de ortaya çıkardı. Bazı takipçileri, "Keşke kesmeseydin", "Önceden daha iyiydin" gibi eleştirel yorumlar yaparken, diğerleri ise Cavadzade'nin fit görünümünü takdir etti.

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Daha önce estetik iddialarına yanıt veren Cavadzade, "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap, senin de benim gibi estetiklerin olur" sözleriyle dikkat çekmişti.

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