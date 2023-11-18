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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin zenginliğinin nedeni belli oldu! Apar topar gözaltına alındılar

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin zenginliğinin nedeni belli oldu! Apar topar gözaltına alındılar Sosyal medya fenomenleri soruşturmaya tabi tutulurken Candan kardeşlere kara para aklama suçundan gözaltına alındığı bilgisi verildi. Nihal Candan ve Bahar Candan'ın suçuna dair detaylar...