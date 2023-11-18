Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin zenginliğinin nedeni belli oldu! Apar topar gözaltına alındılar
Sosyal medya fenomenleri soruşturmaya tabi tutulurken Candan kardeşlere kara para aklama suçundan gözaltına alındığı bilgisi verildi. Nihal Candan ve Bahar Candan'ın suçuna dair detaylar...
Çıkan haberler üzerine Gül Nihal Candan ve Alisya Bahar Candan gözaltına alındı. Suç gelirlerin aklanması kapsamında yakalandığı bilgisi verildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek operasyon kapsamında açıklama yapıldı.
Sosyal medya fenomeni ve TV programıyla tanınan isimler gündeme gelirken Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu.