Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz’in tartışması bitmiyor! Davanın ilk duruşması ne zaman?

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’e karşı dava açtı

Geçen yıl Adana Film Festivali’nde meydana gelen ve mahkemelik olan Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz arasındaki tartışma ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’i savcılığa vermişti

Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz, geçen yıl Adana Film Festivali’nde aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Şahinkaya, Burak Deniz’in kendisine defalarca sataştığını ve rahatsız ettiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz aralık ayında Burak Deniz’in darp, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmasına gerek olmadığına karar vermişti. Kararın gerekçesinde, Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz’in saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Necmi Deniz Akıncı’nın karara itiraz etmesi durumunda duruşmanın yapılacağı ifade edilmişti.

Nilperi Şahinkaya’nın avukatı kararı temyiz etti

Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, mahkemenin verdiği beraat kararına itiraz etti ve Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşma açılmasını talep etti. Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz arasındaki davada ilk duruşma 16 Nisan saat 14.00’te Adana’da gerçekleştirilecek.

Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya neden mahkemelik olmuştu?

Geçen yıl Adana’da bulunan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında olaylı bir gece yaşandı. Burak Deniz, “Şahmeran” dizisinin çekimleri için Adana’ya gelmişti. Nilperi Şahinkaya ise Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için aynı şehirdeydi. İkili tesadüfen aynı otelde konaklıyordu.

Önceki gece saat 02.00 sıralarında Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla birlikte oturduğu masayı fark etti. Burak Deniz, alkollü olduğu iddia edilerek Nilperi Şahinkaya’nın yanına gitti. Ancak aralarında bir süre sonra tartışma çıktı. Burak Deniz’in Nilperi Şahinkaya’ya küfür ettiği ve rahatsız ettiği ileri sürüldü.

İddialara göre, Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, Burak Deniz’in davranışlarına sinirlenerek ona tepki gösterdi. Emre Yusufi, Burak Deniz’e saldırmak istedi ancak Yusufi’nin arkadaşı araya girdi. Olay yerinde bulunan diğer kişiler de Burak Deniz’i otelden uzaklaştırmak için müdahale ettmiş. Nilperi Şahinkaya ise yaşanan olayın ardından kaldığı oteli terk etmişti.