Görme Engelli Sanatçı İsmail Barış: Sazı Ensede Tersten Çalıyor

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı'nın alışılmadık performansı

Kütahya'da Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış'ın sazı ensesine koyarak tersten çalması izleyicileri şaşırtıyor. Barış, anonim eserlerin yanı sıra kendi bestelerini de bu alışılmadık yöntemle seslendiriyor.

12 yaşında saz çalmaya başladığını belirten Barış, ensede saz çalma fikrinin tamamen tesadüfen ortaya çıktığını söyledi: "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim"

Saz ensede olduğu için çalma tekniğinin tersine döndüğünü ifade eden Barış, bunun şarkı söylerken zorluk oluşturduğunu ancak zamanla alıştığını belirterek, "Artık düz nasıl çalıyorsam, tersten de aynı şekilde çalıyorum" diye konuştu.

Dernek etkinliklerinde sıklıkla sahne aldığını dile getiren Barış, izleyicilerden ilginç tepkiler aldığını belirterek, "Çoğu kişi saz çalmakta zorlanırken sen nasıl tersten çalıyorsun’ diye soranlar oluyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.

