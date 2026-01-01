Uludağ'da Yılbaşı 2026'da Gecenin Yıldızı: Yaşlı Teyzenin Dansı

Bursa'nın kış turizm merkezinde renkli kutlama

Uludağ'da düzenlenen yılbaşı kutlamalarında, Bursa'nın kış turizm merkezi yine canlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence merkezlerinde 2026'ya girilen gecede, pistte dans eden yaşlı teyze dikkatleri üzerine çekti.

Müzik eşliğinde eğlence merkezine çıkan teyze, enerjisi ve ritim duygusuyla gençlere taş çıkardı. Dakikalarca süren dansı sırasında çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çeken teyze, eğlenceli hareketleriyle alkış topladı.

O anlar kameralara anbean yansırken, Uludağ'daki kutlamalar müzik, eğlence ve havai fişek gösterileriyle sürdü. Gece boyunca yaşanan renkli anlar arasında, yaşlı teyzenin performansı unutulmaz bir kare olarak hafızalara kazındı.

