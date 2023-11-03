Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının içler acısı hali ortaya çıktı

Yeşilçam yıldızları birer birer sönüyor. yıllarca herkes onu öldü sandı. ama gerçek başka çıktı. İşte detaylar....

Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının içler acısı hali ortaya çıktı
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ÖLDÜ SANILAN YEŞİLÇAM YILDIZI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

 Yeşilçam yıldızları kendi döneminin yıldızları olmasının yanında günümüzde de hala merak ediliyor. Yeşilçam filmlerinin tanınan yüzlerinden olan Meral Kurtuluş da yıllarca öldü sanılmasına rağmen yaşadığını duyurdu. Bir çok kişi ise şoka girdi.

meral kurtuluş

Türk sinemasına damga vurmuş yıldızlardan biri olan Meral Kurtuluş’un 2008 yılında vefat ettiği biliniyordu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Yeşilçam film yıldızı sevenlerine çektiği bir video ile sitem etti.

 

Oyuncu Cevat Kurtuluş'un eşi olan Meral Kurtuluş, 2008 yılında vefat etti diye biliniyordu. Gözlerden ve magazin dünyasından oldukça uzakta sade bir hayat yaşayan Meral Kurtuluş’un kendisinin yaşadığına dair bir video çekmesi ile her şey gün yüzüne çıktı. Son hali ise Yeşilçam severleri oldukça üzdü.

 

ÖLMEDİM UNUTULDUM

Paylaştığı videoda 'Beni herkes öldü biliyor ama ben yaşıyorum. Ben ölmedim unutuldum diye sitem eden Meral Kurtuluş Yeşilçam severlerin sevgisini beklediğini de ifade etti. Videoda Meral Kurtuluş’un ise yaşadığı değişim yılların ondan güzelliğini aldığını da kanıtladı. Neredeyse tanınamayacak şekilde yaşlanan usta oyuncunun videosunu ise görenler yorum üzerine yorum yazdı.

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