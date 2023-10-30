Onlarca ünlüyü seslendirmişti: Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'den kötü haber

Türk sinemasının unutulmaz sesi sessizliğe göçtü. Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a, Belgin Doruk'tan Hülya Koçyiğit'e, pek çok ünlü yıldızın sesi olan Ayral Tözüm, sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biriydi. Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden usta sanatçının kaybı, Türk sineması için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu acı kaybı duyurarak şu sözlere yer verdi: "Kıymetli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün kaybının hüznünü yaşamaktayız. Acılı ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacaktır." Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, hem Türk sinemasının hem de tiyatro sahnesinin unutulmazlarından biri olarak anılmaya devam edecek.

Ses sanatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tam adıyla Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm olan bu büyük sanatçı, babasının teşvikiyle erken yaşlarda sanatın büyülü dünyasına adım atmıştır. Zira, sadece 3 yaşındayken, ünlü yazar Henrik Ibsen'in eseri "Peer Gynt" adlı oyunda, o dönemin büyük isimlerinden Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye taşınmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren dublaj sanatına ilgi duyan Jeyan Mahfi Tözüm, 10 yaşında "Mutlu Günler" adlı bir filmde seslendirme yaparak bu alandaki kariyerine ilk adımını atmıştır. Usta sanatçı, kariyeri boyunca Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok ünlü aktrisin seslendirmesini üstlenmiştir.





Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Bilge Olgaç Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür. Sanat dünyasına getirdiği katkılar ve unutulmaz sesiyle akıllarda kalacak olan bu büyük ismi saygı ve rahmetle anıyoruz.