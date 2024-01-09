Oyuncu Sitare Akbaş'ın yeni tarzı sosyal medyayı salladı

Sitare Akbaş yeni tarzını paylaştı, sosyal medyayı salladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİTARE AKBAŞ'IN YENİ TARZI

Sitare Akbaş kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Aslı Altaylar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Kariyer basamaklarını tek tek tırmanmaya devam eden Sitare Akbaş'ın yeni tarzı da sosyal medyada çok konuşuluyor. Sitare Akbaş şu an Kızıl Goncalar dizisinde Birgül Tezel karakterine hayat veriyor.





Dizide Naim karakterinin kız kardeşini, Meryem karakterinin görümcesi olarak yer alan Sitare Akbaş'ın başörtülü halleri de sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Makbule Sitare Akbaş 6 Ekim 1988 tarihinde dünyaya geldi, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerinde ilk kez Akasya Durağı dizisinde yer alan Sitare Akbaş Fatmagül'ün Suçu Ne, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler gibi projelerin kadrosunda yer aldı.