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Ramazan coşkusuymuş! İşte Murat Övüç'ün sosyal medyanın içinden geçtiği o hali

Son senelerde gerek giyim tarzı gerekse de çektiği videoları ile gündemde olan isim Murat Övüç, Ramazan ayında da bu yapılmaz ki dedirten yeni videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu

Yayın Tarihi: 14.03.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:57
Ramazan coşkusuymuş! İşte Murat Övüç'ün sosyal medyanın içinden geçtiği o hali

Son senelerde gerek giyim tarzı gerekse de çektiği videoları ile gündemde olan isim Murat Övüç, Ramazan ayında da bu yapılmaz ki dedirten yeni videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Sosyal medya fenomenİ olduktan sonra ününe ün katan Murat Övüç, değişik hareketleri ve giyim tarzı ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk haftasında Murat Övüç tarafından çekilip tüm halka sunulan videoda; Övüç üzerinde bornozu ve elinde tesbihi ile görüntülendi. Sosyal medya da milyonlarca görüntülenme alan Murat Övüç, "Ramazan'da Murat Övünç" tepkisini aldı.

MURAÇ ÖVÜÇ RAMAZAN PAYLAŞIMI

Giyim tarzı, kendine özgü hareketleri ve sahne şovları ile uzun zamandır fenomen olarak adlandırılan Murat Övüç, Ramazan ayını da es geçmedi dedirten paylaşımı büyük tepki toplamaya devam ediyor. Ramazan paylaşımı ile değişik tarzda takipçi sayısını hedef alan isim, bornoz ve tesbihli görüntüleri ile geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılandı.

MURAT

Senelerdir türlü türlü spekülasyonlara adı karışan Övüç, geçtiğimiz dönemlerde de benzer tepkileri alan paylaşımlara imza atmış bulunmaktadır. Sosyal medyanın en renkli simalarından olan isim, erkek sevgilisi olduğu konusu ile ve evlenmek için de yurt dışına kaçacağı iddiaları ile bir arada gündemde olmuştu. Kendisine gönderilen çiçeklerle paylaşım yapan Övüç'ün sevgilisinin ünlü bir kuyumcu olduğu da iddia olarak ortaya atılmıştı. Bir dönem de oğlu ile olan sorunları ile dikkat çeken isim, geçmişini anlattığı ve babası ile olan ilişkisi ile de gündemde kalmıştı.

MURAT

Ramazan ayında pek çok ünlü değişik tarzları ile orucu karşıladıkları paylaşımlarını yaparken, bu durumdan geri kalmayan Murat Övüç, ''Ramazan da Murat Övüç bu işte'' yorumlarına maruz kaldı.

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