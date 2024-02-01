Rockçı Teoman, aşk uzmanı Halit Ergenç’in dizisine katıldı! İşte detayları

Teoman, Netflix'in Yeni Dizisi Adsız Aşıklar'da Rol Alıyor

Rock müziğin sevilen sanatçısı Teoman, bu sefer de oyunculuk yeteneğini gösteriyor.

Halit Ergenç ve Funda Eryiğit Başrolde

Netflix'in yeni dizisi Adsız Aşıklar, her bölümde farklı bir aşk öyküsü anlatıyor. Dizinin başrolünde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit yer alıyor. Halit Ergenç, dizide Cem isimli bir aşk uzmanını oynuyor. Funda Eryiğit ise onun aşk hayatına dahil olan bir kadını canlandırıyor. Dizinin senaryosu Başar Başaran'a, yönetmenliği ise Umur Turagay'a ait.

Teoman Kendisini Oynayacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ünlü rockçı Teoman da katıldı. Teoman, dizide kendisini oynayacak ve başarılı oyuncu Cemre Ebuzziya ile birlikte ekrana gelecek. Dizinin diğer konuk oyuncuları arasında Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler de bulunuyor.