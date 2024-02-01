Rockçı Teoman, aşk uzmanı Halit Ergenç’in dizisine katıldı! İşte detayları

Teoman, Netflix’in yeni dizisi Adsız Aşıklar’da kendisini oynayacak. Dizide Halit Ergenç ve Funda Eryiğit de başrolleri paylaşıyor. Her bölümde farklı bir aşk hikayesi izleyeceğiz.

Rockçı Teoman, aşk uzmanı Halit Ergenç’in dizisine katıldı! İşte detayları
Yayın Tarihi:

Teoman, Netflix'in Yeni Dizisi Adsız Aşıklar'da Rol Alıyor

Rock müziğin sevilen sanatçısı Teoman, bu sefer de oyunculuk yeteneğini gösteriyor.

Halit Ergenç ve Funda Eryiğit Başrolde

Netflix'in yeni dizisi Adsız Aşıklar, her bölümde farklı bir aşk öyküsü anlatıyor. Dizinin başrolünde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit yer alıyor. Halit Ergenç, dizide Cem isimli bir aşk uzmanını oynuyor. Funda Eryiğit ise onun aşk hayatına dahil olan bir kadını canlandırıyor. Dizinin senaryosu Başar Başaran'a, yönetmenliği ise Umur Turagay'a ait.

Rockçı Teoman, aşk uzmanı Halit Ergenç’in dizisine katıldı! İşte detayları

Teoman Kendisini Oynayacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ünlü rockçı Teoman da katıldı. Teoman, dizide kendisini oynayacak ve başarılı oyuncu Cemre Ebuzziya ile birlikte ekrana gelecek. Dizinin diğer konuk oyuncuları arasında Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler de bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Arşimet’in en zor bulmacası: 3 Farkı 7 Saniyede Bulman Gerekiyor! IQ’un 140’tan Azsa Başaramazsın! Dahiler İse 3 Saniyede Çözüyor Arşimet’in en zor bulmacası: 3 Farkı 7 Saniyede Bulman Gerekiyor! IQ’un 140’tan Azsa Başaramazsın! Dahiler İse 3 Saniyede Çözüyor
İki özel bankadan 5 dakikada 15.000 TL acil kredi! Nakit ihtiyacını tarihe gömecek İki özel bankadan 5 dakikada 15.000 TL acil kredi! Nakit ihtiyacını tarihe gömecek
KPSS 50, 60 ve 70 Puanla Memur Olma Şansı! O bakanlık 5500 Sözleşmeli Personel Alacak KPSS 50, 60 ve 70 Puanla Memur Olma Şansı! O bakanlık 5500 Sözleşmeli Personel Alacak
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil’in aşkı Gülseren Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü Mehmet Ali Erbil’in aşkı Gülseren Ceylan, magazin gündemine bomba gibi düştü Yapımcı Faruk Turgut: Rekabet kanlı, agresiflik çok Yapımcı Faruk Turgut: Rekabet kanlı, agresiflik çok Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden el ele göz göze! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden el ele göz göze! İnci Taneleri dizisinin o sahnesine şikayet yağdı İnci Taneleri dizisinin o sahnesine şikayet yağdı Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl?