Safir'in Yıldızı: Burak Berkay Akgül Kimdir?

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli?

Burak Berkay Akgül, 24 Şubat 1997 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi’nde aldı. Reklam filmleriyle kariyerine başlayan Burak Berkay Akgül, ilk dizi deneyimini Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgar karakteriyle yaşadı. Daha sonra Kahraman Babam, Destan gibi dizilerde rol aldı. Şimdilerde ise Safir dizisinde başrol oynamakta. Balık burcu olan Burak Berkay Akgül, 1.80 cm boyunda ve 78 kg.

Burak Berkay Akgül hangi dizilerde oynadı?

Burak Berkay Akgül, Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakterine hayat veriyor. Yaman, Kapadokya'nın ileri gelen Gülsoy ailesinin ortanca oğlu ve Feraye’nin çocukluk aşkıdır. Safir dizisi, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü atv ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül paylaşmaktadır.



