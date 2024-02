Sahra Işık, Survivor All Star’a neden veda etti? Sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya çıktı! İşte o paylaşımın nedeni

Survivor All Star'a veda eden Sahra Işık yaptığı paylaşım ile kimleri hedef gösterdi?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor All Star yarışmasında sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Mavi takımın güçlü isimlerinden Sahra Işık, yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Sahra, yarışmadan çıktıktan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran ka***lerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" yazdı. Bu paylaşım, Sahra'nın evliliğini bitirmeye çalışan bir isim olduğu iddiasını akıllara getirdi.

SEDA AKTUĞLU, SAHRA'NIN EVLİLİĞİNE Mİ GÖZ DİKTİ?

X'te yer alan bir habere göre, yarışmadan kısa süre önce elenen Seda Aktuğlu, Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'yi arayarak, "Adada Sahra, senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dedi. Bu iddiayı duyan Aybirdi, hemen yarışma ekibine ulaşarak Sahra ile görüşmek istediğini bildirdi. Sahra ise ekip ile yaptığı görüşmede, yarışmadan çekilmek istediğini ve özel uçakla Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Sahra'nın bu kararı, Seda Aktuğlu'nun evliliğini bozmaya çalıştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

SAHRA, ELEME POTASINDAN ÇIKTI

Survivor All Star'ın son bölümünde, eleme potasına giren yarışmacılar düello için hazırlanırken, Murat Ceylan, Sahra'nın yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım" dedi. Sahra'nın ani ayrılığı ve sosyal medyada yaptığı paylaşım, izleyiciler arasında merak uyandırdı.