Samyeli dikiz aynasını kendisine siper etti: 'Beni saçma sapan bir yerde çekmeyin!'

Cihangir'de bir otoparka girerken görüntülenen Defne Samyeli, muhabirleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı, görüntü alınmasın diye her flaş patlamasında yüzünü dikiz aynasıyla siper etti.

Samyeli dikiz aynasını kendisine siper etti: 'Beni saçma sapan bir yerde çekmeyin!'
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Defne Samyeli'nin, kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddiaları, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İkili, Armutlu'daki bir mekanda samimi bir şekilde görüntülenmiş, ancak Samyeli, Telkıvıran'ı sadece arkadaşı olarak tanıtmıştı.

Samyeli'nin daha önce ilişkiyi yalanlamasına rağmen, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, aşk iddialarını güçlendirmişti. Telkıvıran'ın katıldığı bir düğünden bir kareyi paylaşan Samyeli, fotoğrafa kalp emojisi de eklemişti.

Samyeli, önceki akşam Cihangir'de bir otoparka girerken görüntülendi. Muhabirleri karşısında görüntülenmekten rahatsız olan Samyeli, 'Beni saçma sapan bir yerde çekmeyin ne alaka şimdi otopark. Ben burada bu şekilde görüntülenme, poz vermek istemiyorum. Hatta çıkışta dahi çekilmek istemiyorum' dedi.

Samyeli'nin bu tepkisi, aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü şarkıcının, Telkıvıran ile olan ilişkisini saklamak için bu tür tepkiler verdiği yorumları yapıldı.

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