Seda Bakan’dan Doğallık Dersi: Makyajsız Fotoğrafı Olay Oldu

Seda Bakan: Doğal olmak en güzel şey

Seda Bakan, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. İki çocuklu oyuncu, bu fotoğrafıyla takipçilerinden çok olumlu tepkiler aldı. Seda Bakan, bir gün önce İstinye Park AVM'de objektiflere takıldı. Eylül 2022'de doğan minik kızı Ela ve kayınvalidesiyle birlikte alışveriş yapan oyuncu, ev için ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Instagram sayfasında birkaç gün önce yürüyüş esnasında çektirdiği makyajsız fotoğrafını paylaşan Bakan, Doğal olmak en güzel şey. Mesleğimiz dolayısıyla bazı işlemler ve makyajlar yapmak zorunda kalıyoruz ama elimizden geldiğince doğal kalmaya çalışıyorum dedi.

Seda Bakan'ın mutlu evliliği

Ali Erel ile huzurlu bir evlilik yaşayan Seda Bakan, Leyla ve Ela isimli kızlarının arasında kıskançlık olmadığını söyledi. Çok iyi anlaştıklarını ve kendilerini de mutlu ettiklerini ifade eden oyuncu, aile hayatından memnun olduğunu dile getirdi.