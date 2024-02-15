Serdar Ortaç’tan Tarkan’a küfür şoku! TikTok hesabı kapatılan sanatçıdan açıklama geldi

Serdar Ortaç'tan Tarkan'a Küfür Skandalı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Tiktok'ta yaptığı canlı yayında müzik dünyasının dev ismi Tarkan'a küfürler savurdu. Bu skandal olayın ardından Ortaç, Tarkan'dan özür dilemek zorunda kaldı.

Ortaç: Çok Alkollüydüm, İntihar Etmişim Yani

Ortaç, skandal yayınının ertesi günü İstinye'de bulunan evinden çıktığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarkan'a neden küfür ettiği sorulan Ortaç, olayı hatırlamadığını söyledi. "Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani" diyen Ortaç, pişman olduğunu ifade etti.

TikTok Hesabı Kalıcı Olarak Kapatıldı

Ortaç, sosyal medya hesabının da kapatıldığını belirtti. "Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes ne yaptın sen diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiç bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Yayında ne olmuştu?

Ortaç, Tiktok yayınında sadece Tarkan'a değil, CHP'lilere de küfür etmişti. Kendisine mesaj atan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek hakaret etmişti. Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine de "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür ettiği yayın, evinde çalışan kadının yayını kapatması ile son bulmuştu.