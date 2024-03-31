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Serenay Sarıkaya Adana Demirspor formasıyla oy kullandı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için gittiği sandıkta Adana Demirspor forması giydi. Bu sempatik ve anlamlı jest, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 16:00
Serenay Sarıkaya Adana Demirspor formasıyla oy kullandı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti. Güzel oyuncunun bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sempatik tavrıyla beğeni topladı:

Serenay Sarıkaya, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Adana Demirsporlu olduğunu ve her zaman takımını desteklediğini söyledi. Sempatik tavrıyla da dikkatleri çeken Sarıkaya, büyük beğeni topladı.

Murat Sancak'tan yorum:

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Serenay Sarıkaya'nın videosuna "yakışmış" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada gündem oldu:

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla oy kullanması, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı Sarıkaya'nın bu hareketini takdir etti ve güzel oyuncuya destek verdi.

İşte o anlar;
Serenay Sarıkaya oy vermeye geldiği formasıyla viral oldu

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