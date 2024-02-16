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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşk kaçamağı: Birlikte Amsterdam'a gittiler!

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile aşk yaşadığı iddialarını doğrulamadan Amsterdam’a uçtu. Mert Demir’in konserine giden Sarıkaya, yeni sevgilisini tanımak istiyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:13
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşk kaçamağı: Birlikte Amsterdam'a gittiler!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Amsterdam Kaçamağı

Serenay Sarıkaya, yeni sevgilisi olduğu söylenen Mert Demir'in peşinden Amsterdam'a uçtu. Mert Demir'in konserine katılan Serenay Sarıkaya, yeni aşkını yavaş yavaş yaşamak istiyor.

Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in Şarkısına Vokal Yapmıştı

Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde kamera karşısına geçmişti. Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı şarkısına vokal yapan Serenay Sarıkaya, bu sayede Mert Demir ile yakınlaşmıştı. İkili arasında aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya, aşk sorularına, "Durun bakalım." yanıtını vermişti.

Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in Konserine Gitti

Muhabironline'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, geçen hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, ilişkilerini aceleye getirmeden tanışma sürecini sürdürmek istiyorlar.

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