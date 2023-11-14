Şeyma Subaşı bu kez fena yakalandı! O paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu

Photoshop'u aşırı kullanarak belini inceltmeye çalışan Subaşı, duvardaki fayansları düzeltmeye çalışırken sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı bu kez fena yakalandı! O paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu
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Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'dan sonra Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen ve evliliği boyunca maruz kaldığı psikolojik şiddeti açıklayarak boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Miami'den İstanbul'a dönüşünü paylaştığı fotoğrafla duyuran Subaşı, Photoshop kullanımında abartıya kaçtı. Belini inceltme çabasıyla uyguladığı Photoshop'u abartmasıyla duvardaki fayansları bile yamulttuğu görüldü. Bu detayı fark etmemiş olması, çoğu kişi tarafından inandırıcı bulunmadı.

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