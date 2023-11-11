Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!

TikTok videoları ile tanınan ve başörtülü yaptığı erotik danslarıyla sıklıkla gündeme gelen Esra Rabia Ünal, paylaşımlarıyla adından sürekli olarak söz ettirmeyi sürdürüyor.





TikTok'ta bir milyondan fazla takipçiye sahip Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu. Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz günlerde lazer epilasyon anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına "Gelmiş bu ilişkiye yönelik ne yaptın diyor" şeklinde bir not düşen fenomen ismin paylaşımına çok sayıda kişiden tepki geldi. Ünal'a tepkilerle dolu çok sayıda yorum da geldi.





'Bakire misin?' şeklinde ki soruyu "Göğüslerimle 'evet bakireyim' ifadeleriyle cevaplayan Esra Rabia Ünal, açıklamasında "Kendime çok güveniyorum. Kimse bana Esra verdi' diyemez." demişti.



