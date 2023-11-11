Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!

Geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkaran ve çıkardığında da "Bütün ülke rahatladı" diyen fenomen Esra Rabia Ünal, sansasyonel hareketleriyle sürekli haberlerde yer alıyor. Son olarak ünlü fenomenin bikini bölgesine lazer epilasyon yaptırma anının sosyal medyada paylaşması olayı gören herkesi şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!
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TikTok videoları ile tanınan ve başörtülü yaptığı erotik danslarıyla sıklıkla gündeme gelen Esra Rabia Ünal, paylaşımlarıyla adından sürekli olarak söz ettirmeyi sürdürüyor.

Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!

TikTok'ta bir milyondan fazla takipçiye sahip Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu. Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz günlerde lazer epilasyon anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına "Gelmiş bu ilişkiye yönelik ne yaptın diyor" şeklinde bir not düşen fenomen ismin paylaşımına çok sayıda kişiden tepki geldi. Ünal'a tepkilerle dolu çok sayıda yorum da geldi.

Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!

'Bakire misin?' şeklinde ki soruyu "Göğüslerimle 'evet bakireyim' ifadeleriyle cevaplayan Esra Rabia Ünal, açıklamasında "Kendime çok güveniyorum. Kimse bana Esra verdi' diyemez." demişti. 

Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!

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