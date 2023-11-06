Sosyal medya o fenomenin peşine düştü: Paylaşımlarını tek tek silmeye başladı

Avukat Feyza Altun'un radarına bu sefer bu çift girdi! Çiftin sosyal medya hesaplarını temizlemeye başladığı öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIRA BU ÇİFTE GELDİ

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz ile ilgili iddialar sosyal medyanın gündeminde. Avukat Feyza Altun çift ile ilgili iddialarda bulundu ve konu Show Ana Haber'e taşındı. İddialara göre klinik yazmayan bir apartman dairesinde sülük tedavisi, hacamat, dolgu, botoks, ortopedi tedavisi uygulandığı öğrenildi.





Gıda takviyesi olarak satışa çıkan ürünlerin barkodlarının okutulduğu zaman güneş kremi çıkıyor olması da sosyal medyaya bomba gibi düştü. Özlem Öz iddialar sonrasında sosyal medya hesabını temizlemeye başladı. Feyza Altun ise şu paylaşımı yaptı; 'Temizle Özlem, ben bütün hesabının imajını aldım.' paylaşımı yaptı. İddialara göre Özlem Öz sosyal medya hesabından 25'e yakın gönderisini sildi ve ürün tanıtımlarını azalttı.