Şulemsi'den ters köşe paylaşım: Aldatıldım dedi, sonra olay paylaşımı yaptı!

Dilan Polat'ın samimi dostlarından olan sosyal medya fenomeni Şulemsi, son paylaşımıyla geniş kitlelerin ilgisini çekti. İlk olarak eşinin kendisini aldatmış olabileceğini açıklayan Şulemsi, daha sonra yaptığı duygusal paylaşımla izleyicileri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk, aldatılma iddialarıyla gündeme gelerek büyük bir çalkantı yaratmıştı. Aldatılma konusundaki videoyu konuşulan Şulemsi'nin, bu beyanın ardından yaptığı romantik paylaşım ise büyük bir merak uyandırdı.





Şulemsi, sosyal medyada elde ettiği popülerlikle dikkat çeken bir kişilik olarak biliniyor. Eşi Yasin Türk ile aralarında yaşandığı iddia edilen sorunlar uzun bir süredir konuşulmaktaydı. Şule Kayatürk'ün, kocasının kendisini aldattığına dair "Sizinle böyle bir haberi paylaşmak istemezdim, kocam beni aldatıyor." açıklaması, olayın gündeme gelmesine neden oldu.





Aldatılma videosunun ardından Şulemsi'nin paylaştığı duygusal içerik, takipçileri arasında büyük bir muamma yarattı. Şulemsi'nin, Melike Şahin'in "Kilitli kapılar açılsa" şarkısı eşliğinde paylaştığı video, izleyicileri derin düşüncelere sevk etti.

Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddiaları ortaya atıldığında, güzellik merkezi sahibi influencerlar titiz bir inceleme altına alındı. Bu süreçte, gözler Şulemsi ve eşi Yasin Türk'e çevrildi. Çiftin özel hayatındaki gelişmeler, sosyal medyadaki paylaşımlar aracılığıyla kamoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.