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  3. Survivor All Star'ın bir yarışmacısı daha belli oldu: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star'ın bir yarışmacısı daha belli oldu: Acun Ilıcalı açıkladı

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Survivor All Star'ın bir yarışmacısı daha belli oldu: Acun Ilıcalı açıkladı
TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışması olan Survivor yeni sezona çok daha iddialı ve bomba gibi geliyor. Acun Ilıcalı’nın diğer sezonlardan ayrı olması için bu sezon için önemli değişiklikler yaptığı söyleniyor. İşte detaylar…

Survivor Türkiye yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin soluksuz izlediği programların başında geliyor. 2024 yılı sezonu için izleyicilerin heyecanı dorukta çünkü bu sezon format değişikliği olacağı iddia ediliyor. Yarışmanın en merak edilen konusu ise bu sezon kimlerin katılacağı oldu. Detaylar haberimizde…

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SURVİVOR'IN 4. YARIŞMACISI BELLİ OLDU! SURVİVOR ALL STAR 2024'ÜN YENİ YARIŞMACISINI ACUN ILICALI DUYURDU

Aleyna Kalaycıoğlu, TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor All Star 2024'ün 4. adayı oldu. Yeni adayı sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, "Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

TV8'de en çok izlenen yarışmaların başında gelen Survivor All Star 2024'ün 4. adayı Aleyna Kalaycıoğlu, oldu. Yeni adayı sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, "Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Survivor All Star'dan Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından kadroya Aleyna Kalaycıoğlu da katıldı.

"ALEYNA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Adayları Instagram hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışmaya dahil olduğunu duyurdu. Kalaycıoğlu'na başarılar dileyen Ilıcalı, "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bize eşlik edecek. Başarılar diliyorum" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Gönüllüler takımında yarışmıştı. Yarışmanın ardından Sinan Akçıl ve Berkay gibi isimler ile beraber şarkıcılık kariyerine ilk adımı atmıştı.

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