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Survivor'daki o yarışmacı meğer evliymiş! Flaş yakınlaşma evliliği ortaya çıkardı

Meğerse o isim evliymiş! Eşi Survivor yarışmasındaki yakın temaslara yanıt verdi! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:10
Survivor'daki o yarışmacı meğer evliymiş! Flaş yakınlaşma evliliği ortaya çıkardı

Gizem ve Yunus Emre'nin yakın teması Survivor All-Star'a damgasını vurdu. Bu anları izleyen izleyiciler, Yunus Emre'nin eşine sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

GİZEM MEMİÇ VE YUNUS EMRE'NİN YAKIN TEMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Survivor All-Star 2024'te yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada sık sık konuşulan bir konu oldu. Yarışma bu sefer farklı bir konu için çok konuşulanlar arasına girdi. Gizem ve Yunus Emre'nin yakın teması sosyal medyada çokça konuşuldu. Bu anları izleyen izleyiciler, Yunus Emre'nin eşine sosyal medyadan mesajlar attı. Başta Gizem olmak üzere yarışma sırasında Yunus Emre'nin kavga etmesini engellemeye çalışan yarışmacılar sosyal medyada çok konuşuldu. Evli olan Yunus Emre'ye yakın davranılması tepkilere neden olurken, Yunus Emre'nin eşinin beğendiği bir paylaşım konuşmaların artmasına neden oldu. 

Gizem Memiç ve Yunus Emre'nin Yakın Teması Sosyal Medyayı Salladı

Tüm bu olayların ardından Bedia Gözen Özden'in aldığı mesajı paylaşması, tepkisini sosyal medyayı salladı. Yunus Emre'nin eşinin bir takipçisi şunları yazdı: Dışarıdan kötü görünüyor. Umarım kızlar Yunus Emre'ye yaklaşmazlar." Yunus Emre'nin eşi cevap verdi: "Onu sakinleştirmeye çalışıyorlar. Sevindiklerinden dolayı dans ettiler. Bu umurumda değil. Bana Kardeniz'le hediye gönderdi, ben de onu alacağım. Başka kötü bir şey düşünmek istemiyorum."

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