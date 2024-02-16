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Survivor Poyraz Kimdir? Yasmin Erbil’le Aşk Yaşayan Poyraz kaç yaşında? Asıl mesleği nedir?

Survivor 2024 All Star’da yarışan Poyraz, kimdir, nerelidir, ne iş yapar, sevgilisi kimdir? İşte Poyraz’ın hayat hikayesi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:35
Survivor Poyraz Kimdir? Yasmin Erbil’le Aşk Yaşayan Poyraz kaç yaşında? Asıl mesleği nedir?

Survivor 2024 All Star yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir?

Survivor 2024 All Star yarışmasının en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz, daha önce de Survivor 2021'de mücadele etmişti. Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alan Poyraz, performansı ve kişiliğiyle dikkat çekmişti. Poyraz, ''Survivor'da fırtına gibi eseceğim'' sözleriyle de kendine güvenini ortaya koymuştu. Peki Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Survivor Poyraz...

Survivor Poyraz Kimdir?

Survivor Poyraz'ın gerçek adı Yiğit Poyraz'dır. 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelen Yiğit Poyraz, Bodrum'da büyümüştür. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i kazanarak yatılı olarak eğitimine devam etmiştir. 2015 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girmiştir. Yiğit Poyraz, bir yıl boyunca Sydney Üniversitesi'nde değişim programıyla okumuştur. Yiğit Poyraz, 8 yaşından beri basketbol oynamaktadır. Ayrıca Yiğit Poyraz, halalarıyla birlikte tekstil sektöründe çalışmaktadır. Yiğit Poyraz, İtalyan ve Amerikan markalarının temsilciliğini yapmaktadır.

Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Var mı?

Survivor Poyraz'ın sevgilisi Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'dir. Yasmin, 1995 doğumludur ve 28 yaşındadır. Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nden sonra Bilgi üniversitesinde eğitimini tamamlamış, Annesi ve Babası'nın kariyerinden ilerlemek isteyen Erbil, oyunculuk ve sunuculuk eğitimi almıştır. Son olarak, Yasak Elma dizisnde Kumru karakteri'nin arkadaşı olan Canan, karakterini canlandırmıştı. Yasmin sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla sık sık kendinden söz ettiriyor. Yasmin, Survivor'da yarışmacı olan sevgilisi Poyraz'ı yaptığı paylaşımlarla desteklemeye devam ediyor.

Survivor Poyraz Kimdir? Yasmin Erbil’le Aşk Yaşayan Poyraz kaç yaşında? Asıl mesleği nedir?

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