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Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu! İşte detayları

Taner Ölmez, “Hayatla Barış” filminin heyecanını yaşarken, ikinci kez baba olacağını ve oğluna Hazar ismini vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:34
Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu! İşte detayları

Taner Ölmez’in oğluna vereceği isim belli oldu

Yakında vizyona girecek olan “Hayatla Barış” filminde Barış Telli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Taner Ölmez, ikinci çocuğunun cinsiyetini ve ismini açıkladı.

“Hayatla Barış” filmi cuma günü seyirciyle buluşuyor

Ekin Pandır’ın yönetmenliğini yaptığı, Hünkar Doğan’ın yapımcılığını üstlendiği “Hayatla Barış” filmi, Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli’nin hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Filmde Barış Telli’yi canlandıran Taner Ölmez, oyunculuğuyla izleyenleri etkilemeye hazırlanıyor.

Taner Ölmez’in oğlunun ismi Hazar olacak

Taner Ölmez, kızı Zeynep’ten sonra ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Eşi Ece Ölmez ile birlikte oğullarına Hazar ismini vermeyi düşündüklerini söyleyen Ölmez, “Zeynep’in kardeşi olmasını çok istiyorduk. Birlikte büyüsünler diye dua ettik. Allah nasip etti. Kızımın adını ben seçmiştim, oğlumun adını da eşime bıraktım. Hazar ismini düşünüyor” dedi.

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