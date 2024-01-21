TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu!

Fenomen Mükremin Gezgin sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu!
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TikTok fenomeni bu sefer de askerlik iddialarıyla ortaya çıktı! Verdiği pozlar gündem oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜKREMİN GEZGİN'DEN KAMUFLAJLI PAYLAŞIM

Sosyal medya ve TikTok fenomeni olduğu bilinen Mükremin Gezgin geçtiğimiz sene hamile olduğu iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hatta doğum yaptığı ile ilgili bile paylaşımlar yapmıştı. Gezgin cezaevine girmiş ve 3 ay sonrasında tahliye edilmişti. Mükremin Gezgin vakit kaybetmedi ve bu sefer de asker kaçağı olduğunu öğrendiğini söyledi! Mükremin Gezgin askeri kamuflaj giyerek bir video paylaştı ve şu sözleri söyledi; 

mükremin gezgin'den askerlik paylaşımı

'Benim 10 günüm kaldı. Bir de askerlik çıktı. Sağlık ocağına sonra hastaneye gideceğim. Polis çevirdi, aşağı indirdiler ve sen asker kaçağısın dediler. Yüzümde 10 kilogram makyaj, saçım kıçıma kadar, kısa etek giymişim. Dedim niye kulağıma söylemiyorsun, polis gülmekten ölecek. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ben ne yapacağım? Bu saçlarla mı tüfek tutacağım? Ağlayacağım artık. Beni oraya layık görüyorlarsa eğer hepsinin emrindeyim.' sözlerini vatan sana canım feda notuyla paylaştı. 

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