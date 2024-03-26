Bist 100
8.807,38 2%
DOLAR
32,18 -0,01%
EURO
34,99 0,33%
ALTIN
2.243,48 0,49%

Titanik filmindeki hayat kurtaran kapı rekor fiyata satıldı: 718 bin 750 dolar!

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı, 1997 yapımı efsanevi film Titanik'ten bir parça rekor fiyata satıldı. Filmin ikonik sahnelerinden birinde Jack ve Rose'un üzerine çıktıkları kapı, "Hollywood Hazineleri" müzayedesinde 718 bin 750 dolara alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 22:41
Titanik filmindeki hayat kurtaran kapı rekor fiyata satıldı: 718 bin 750 dolar!

26 yıl önce vizyona giren ve hala unutulmayan "Titanik" filminin ikonik sahnelerinden biri olan Rose ve Jack'in gemi battıktan sonra kurtuluş umudu ararken kullandıkları kapı, "Hollywood Hazineleri" müzayedesinde 718 bin 750 dolara satıldı.

James Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun unutulmaz performanslarıyla izleyicileri etkileyen film, 27 yıl sonra bile gündemdeki yerini koruyor. Kapının satılmasıyla birlikte, daha önce aynı müzayedede satılan ikonik sahne donanımlarını geride bırakarak en çok kazandıran hatıra parçası haline geldi. Kapının aslında geminin birinci sınıf bekleme salonu girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Müzayede sırasında, Kate Winslet'in filmin final sahnesinde giydiği şifon elbisesi de 125 bin dolara alıcı buldu.

Filmdeki dramatik sahnelerin ardından, Jack'in de Rose'un da kapının üzerine sığıp sığmayacağı konusunda bir tartışma başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda James Cameron, konunun tartışma yaratmasından bıktığını belirterek bilimsel bir çalışma yaptırdığını açıklamıştı. Yapılan testler sonucunda, ikisinin de hayatta kalmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Cameron, Jack'in ölmesinin filmdeki temalarla uyumlu olduğunu ve aşkın fedakarlıkla ölçüldüğünü belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

SSK, Bağkur emeklilerine çifte bayram! Seyyanen zam miktarı ayyuka çıktı!

SSK, Bağkur emeklilerine çifte bayram! Seyyanen zam miktarı ayyuka çıktı!

Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere müjde! Resmi Gazete'de memur alımı duyuruldu!

Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere müjde! Resmi Gazete'de memur alımı duyuruldu!

TBMM personel alımı yapıyor! Bu kadrolara KPSS'siz çok sayıda kişi alınacak

TBMM personel alımı yapıyor! Bu kadrolara KPSS'siz çok sayıda kişi alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti
2
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
3
Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!
4
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
5
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden'e sert çıktı!
6
Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
7
Efe Deprem neden öldü ölüm sebebi ne? Oyuncu Efe Deprem kimdir?

Parasını buna yatıran yandım Allah diyecek! Selçuk Geçer piyasaların pimini çekti

Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyenlere müjde! Resmi Gazete'de memur alımı duyuruldu!

Sahurda bu ikisini birlikte tüketen açlık nedir bilmiyor! 24 saat tok tutuyor

O ilde 34 bin TL'ye satılık arsalar! Milli Emlak kelepir arsa satışını başlattı

Emekli maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Tek başvuruya 8000 TL ödeme yapılacak

Evini kiraya veren ev sahipleri şimdi yandı! Tüm paraları çöp olacak

SSK, Bağkur emeklilerine çifte bayram! Seyyanen zam miktarı ayyuka çıktı!

Gençler istesin yeter! 100.000 TL kredi değil hibe ediliyor

TBMM personel alımı yapıyor! Bu kadrolara KPSS'siz çok sayıda kişi alınacak

Ramazan ayında başvuruyu bekliyor! Koli koli gıda dağıtımı sürüyor

e-Devlet'ten kontrol edin! Bu borçlardan biri varsa sakın ödemeyin!

Araba almanın tam sırası! KIA faizi sildi, o modeline kallavi indirimi müjdeledi!