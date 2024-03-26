Titanik filmindeki hayat kurtaran kapı rekor fiyata satıldı: 718 bin 750 dolar!

26 yıl önce vizyona giren ve hala unutulmayan "Titanik" filminin ikonik sahnelerinden biri olan Rose ve Jack'in gemi battıktan sonra kurtuluş umudu ararken kullandıkları kapı, "Hollywood Hazineleri" müzayedesinde 718 bin 750 dolara satıldı.

James Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun unutulmaz performanslarıyla izleyicileri etkileyen film, 27 yıl sonra bile gündemdeki yerini koruyor. Kapının satılmasıyla birlikte, daha önce aynı müzayedede satılan ikonik sahne donanımlarını geride bırakarak en çok kazandıran hatıra parçası haline geldi. Kapının aslında geminin birinci sınıf bekleme salonu girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Müzayede sırasında, Kate Winslet'in filmin final sahnesinde giydiği şifon elbisesi de 125 bin dolara alıcı buldu.

Filmdeki dramatik sahnelerin ardından, Jack'in de Rose'un da kapının üzerine sığıp sığmayacağı konusunda bir tartışma başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda James Cameron, konunun tartışma yaratmasından bıktığını belirterek bilimsel bir çalışma yaptırdığını açıklamıştı. Yapılan testler sonucunda, ikisinin de hayatta kalmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Cameron, Jack'in ölmesinin filmdeki temalarla uyumlu olduğunu ve aşkın fedakarlıkla ölçüldüğünü belirtmişti.