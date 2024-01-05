Türk sinemasının acı günü: Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, 86 yaşında İstanbul'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Tören, 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları'nda gerçekleşecek.

Türk sinemasının acı günü: Ayla Algan hayatını kaybetti
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Son dakika haberine göre, tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen ve şarkıcı Ayla Algan, İstanbul'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında vefat etti. Ünlü sanatçının ani ölümü sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Ailesinden alınan bilgilere göre, Algan, evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı ve Taksim Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayla Algan'ın cenaze programı belli oldu. Sanatçı için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek. Cenaze namazı ise Teşvikiye Camisi'nde öğle ezanı sonrası kılınacak ve ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla Algan'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş olan Ayla Algan'ın kaybı, Türk kültür sanat camiasını derinden etkiledi.

Ayla Algan

Türk tiyatrosu ve sinemasının kıymetli ismi Ayla Algan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. "Ah Güzel İstanbul" adlı filmiyle hafızalara kazınan Algan, tiyatro, sinema ve dizi dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu. Ödüllerle örülmüş sanat kariyerinde, tiyatro dalında 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmıştı.

Ülkemizin saygın sanatçılarından biri olan Ayla Algan'ın ansızın vefatı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un taziye mesajına yol açtı. Ersoy, "Türkiye'nin kültür ve sanatına önemli katkılar sunan Ayla Algan Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da duygularını paylaşarak, "Türk tiyatrosunun ve sinemasının önde gelen ismi, usta oyuncu Ayla Algan Hanımefendi'nin ayrılığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sanat dünyamızın başı sağ olsun." mesajını iletti.

Ayla Algan

1937 yılında İstanbul'da doğan Ayla Algan, genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiş ve birçok ödül kazanmış bir sanatçıdır. Amerika'da tiyatro eğitimi alan Algan, Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başlamıştır. Paris ve Berlin'deki dönemleriyle de dikkat çeken sanatçı, birçok film ve dizi projesinde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırılan usta sanatçı, 2024'te beyin kanaması sonucunda hayata veda etmiştir.

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