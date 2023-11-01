Ünlü iş insanından şaşırtan hamle: Kızını evlatlıktan reddetti

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetmesiyle gündeme geldi. İnan Kıraç, tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlama kararı aldığını duyurdu. Bu olay, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...





ÜNLÜ İŞ İNSANI İNAN KIRAÇ KIZI İPEK KIRAÇ'I EVLATLIKTAN RED ETTİ

İnan Kıraç, bu kararı almadan önce kızı İpek Kıraç'a karşı mahkemede dava açmıştı. 2020 yılında vefat eden eşi Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'a dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesine dayanarak İpek Kıraç'a ait olan Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve aynı hisselerin yüzde 25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.

İpek Kıraç ise babası İnan Kıraç'a karşı karşı dava açarak, İnan Kıraç'ın mal kaçırdığını ve hala mal kaçırmaya devam ettiğini iddia etti. İpek Kıraç, babasının usulsüz bir şekilde Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca dolar aktardığını ve Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL'ye satmış olduğunu ileri sürdü.

Bu davalarda İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'a karşı büyük bir mülkiyet mücadelesi verdi, ancak sonunda şaşırtıcı bir karar aldı. İnan Kıraç, mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlama kararı aldığını açıklayarak, gündemi sarsan bir karara imza atmış oldu.

Bu olay, Türkiye'de iş dünyasının yakından takip ettiği bir konu haline geldi ve iki neslin miras mücadelesi olarak da değerlendirildi. İnan Kıraç'ın mal varlığını eğitim alanında kullanma kararı, büyük ilgi çekti ve gelecekte nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.





İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba ve kız arasındaki miras davasında önemli bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait olan Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir kararı aldı. Ancak başka bir mahkemede İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı mirasçılık belgesinin iptali davası reddedildi.

İpek Kıraç, miras davasında babası İnan Kıraç'a karşı Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir konulması talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, bu talebi kabul ederek, Karsan şirketi hisselerine tedbir kararı verdi. Bu karar, miras davasının seyrini etkileyebilir ve İpek Kıraç'ın miras hakkını güvence altına almaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Diğer yandan, İnan Kıraç'ın İpek Kıraç'a karşı açtığı mirasçılık belgesinin iptali davası İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkeme, bu davanın reddine karar verdi. Gerekçeli kararda, İnan Kıraç'ın mahkeme önünde belirli bir tutumu olduğu ve İpek Kıraç'ın atanmış mirasçılık belgesi talebini kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, atanmış mirasçılık belgesinin kanuni bir zorunluluk olmadığına ve tüm mirasçılar tarafından kabul edildikten sonra geçerli hale geleceğine dikkat çekti. Bu nedenle, İnan Kıraç'ın mahkeme önünde kabul ettiği atanmış mirasçılık belgesinin iptali davasının reddine karar verildi.

Bu gelişmeler, İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki miras davasının karmaşıklığını ve hukuki boyutlarını yansıtıyor. İki farklı mahkeme kararı, mirasçılık ve miras paylaşımı konusundaki ihtilafları belirliyor ve davanın ilerleyişi konusunda belirleyici olabilir.

İnan Kıraç, bu kararını, kızı İpek Kıraç'a yönelik öne sürdüğü gerekçelerle açıkladı. İnan Kıraç'ın, Kıraç ailesinin mirasını ve varlığını koruma amacı taşıdığı ve bu amaçla kızını evlatlıktan reddettiği belirtildi. İddialara göre İnan Kıraç, özellikle miras konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ve ihtilafların ardından bu radikal kararı almıştır.

Kıraç ailesinin iş dünyasındaki etkisi ve varlığı, Türkiye'nin en tanınmış aile şirketlerinden birine aittir. İnan Kıraç'ın bu kararı, hem aile içi ilişkileri hem de iş dünyasındaki dengeleri etkileyebilir. Kızı İpek Kıraç'ın artık aile mirasından yoksun bırakıldığı ve evlatlık statüsünün reddedildiği açıklaması, aile içi anlaşmazlıkları daha da derinleştirebilir.

Bu olayın kamuoyunda büyük ilgi görmesi, aile içi işlerin genellikle gizli tutulduğu Türk iş dünyasında nadir görülen bir durumdur. İnan Kıraç'ın bu açıklaması, iş dünyası ve aile içi ilişkiler konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Ayrıca, miras konusundaki ihtilafların ve aile içi anlaşmazlıkların iş dünyasında sıkça karşılaşılan sorunlar olduğu da göz önüne alındığında, bu olayın benzer durumlar için bir örnek teşkil edebileceği düşünülebilir.

Sonuç olarak, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetmesi olayı, iş dünyası ve aile içi ilişkiler konusunda dikkat çekici ve tartışma yaratan bir gelişme olarak kayda geçti. İnan Kıraç'ın bu kararıyla aile içi anlaşmazlıkların ve miras ihtilaflarının nasıl yönetildiği konusundaki yaklaşımı da kamuya açık bir şekilde tartışma konusu oldu. Bu olay, ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntı ve gelişmeyle gündemi meşgul edebilir.