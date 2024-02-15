Ünlü oyuncu 1 yılda mum gibi eridi! 45 kilo verme sırrını ilk kez itiraf etti

Türkiye'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'unun 'İbrahim' karakteri olarak tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, son zamanlarda sadece performansıyla değil, aynı zamanda 1 yılda 45 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

Atilla, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında yaşadığı bu radikal değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 365 günde 45 kilo vermenin sırrını merak edenleri cezbetmek için Atilla, "Nasıl oldu?" sorularını yanıtladı ve operasyon geçirdiğini açıkladı.

Ancak Atilla, sadece ameliyatın yeterli olmadığını vurgulayarak, kilo verme sürecinde beslenme alışkanlıklarının yanı sıra sporun da önemine dikkat çekti. Kilo sorunu yaşayan ve zayıflamak isteyenler için bir umut kaynağı olmak istediğini belirten oyuncu, ancak bu tür operasyonların hafife alınmaması gerektiğini de dile getirdi.





Öte yandan, hayati tehlikenin farkında olan Atilla, bu tür kararların dikkatlice düşünülmesi gerektiğini ve bir uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kilo verme sürecinin sadece ameliyatla sınırlı olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini de hatırlattı.

Rüştü Onur Atilla'nın yaşadığı bu kilo verme başarısı, sadece kendi hikayesi değil, aynı zamanda kilo sorunuyla mücadele edenlere bir ilham kaynağı olma potansiyeli taşıyor. Oyuncunun bu açıklamaları, kilo sorunuyla mücadele edenler için önemli bir bilinçlendirme niteliği taşıyor.