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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası vefat etti

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Erkan Petekkaya, babası Akın Petekkaya'nın vefatıyla sarsıldı. Oyuncu, paylaşım platformu Instagram hesabından yaptığı duyuruyla babasının kaybını paylaşırken cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 22:46
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası vefat etti

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Erkan Petekkaya, babası Akın Petekkaya'nın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla babasının ölüm haberini paylaşırken aynı zamanda cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. 

Petekkaya, "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin." ifadeleriyle duygularını paylaştı. 

vefat

Ünlü oyuncunun paylaşımına, birçok ünlü isim ve takipçilerinden taziye mesajları geldi.

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